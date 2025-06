Virgínia Fonseca celebra 4 anos da filha e revela exigência Virgínia Fonseca celebra os 4 anos da filha com Zé e surpreende com exigência! Bebê Mamãe|Do R7 02/06/2025 - 19h57 (Atualizado em 02/06/2025 - 19h57 ) twitter

A influencer e empresária Virgínia Fonseca e o cantor Zé Felipe se reuniram para comemorar uma data muito especial. Acontece que a primogênita do casal ganhou sua aguardada festa de aniversário. Eles são pais de três crianças com idades bem próximas. A mais velha do clã é Maria Alice que completou quatro aninhos. Maria Flor, de dois anos, puxa a escadinha. Enquanto José Leonardo de apenas oito meses completa o trio.

Não perca os detalhes dessa festa incrível e as exigências da influencer! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

