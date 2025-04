Viúva de Leandro celebra 2 anos do bebê em linda festa Andréa Mota, viúva de Leandro, comemora os 2 anos de seu caçula! Bebê Mamãe|Do R7 19/04/2025 - 14h05 (Atualizado em 19/04/2025 - 14h05 ) twitter

Andréa, viúva de Leandro, comemora os 2 anos de seu caçula

A viúva do sertanejo Leandro, a ex-modelo Andréa Mota, encantou ao mostrar uma linda festa em família. O clã se reuniu para celebrar o aniversário do caçulinha do time. Ocorre que ela foi mãe pela 5ª vez no auge de seus 47 anos. Na ocasião, ela deu à luz a um garotinho. O menino se chama Gabriel.

