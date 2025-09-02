Logo R7.com
Viúva de Leandro surge com a neta e Lyandra se declara

Viúva de Leandro encanta o surgir com a neta e ganha homenagem da filha.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe

Viúva de Leandro posa com a neta e ganha homenagem da filha e surpreende Bebê Mamãe

A viúva do cantor Leandro, a ex-modelo Andréa Mota, surgiu em um momento fofo com sua netinha e Lyandra se declarou para ela. A famosa conheceu o artista quando participou de um evento da dupla que ele formava com seu irmão, Leonardo. Na ocasião, o artista se apaixonou por ela e a convidou para fazer outros trabalhos de divulgação, engatando o romance logo na sequência.

