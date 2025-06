Viúvo de Paulo Gustavo exibe filhos fazendo barba e diverte Viúvo de Paulo Gustavo mostra os dois filhos fazendo a barta e exibe como ficou! Bebê Mamãe|Do R7 09/06/2025 - 19h56 (Atualizado em 09/06/2025 - 19h56 ) twitter

Viúvo de Paulo Gustavo, Thales, mostra filhos fazendo a barba e exibe resultado Bebê Mamãe

O viúvo do ator Paulo Gustavo, o dermatologista Thales Bretas, exibiu sua transformação o no visual que virou um divertido momento em família. O médico foi casado com o artista por cerca de sete anos. O casal subiu ao altar em 2015. O enlace foi festejado no Parque Lage, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre essa divertida história!

