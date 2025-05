Viúvo de Paulo Gustavo exibe rostos dos bebês no ultrassom Viúvo de Paulo Gustavo emociona ao mostrar o rostinho de seus bebê em ultrassom. Bebê Mamãe|Do R7 17/05/2025 - 15h04 (Atualizado em 17/05/2025 - 15h04 ) twitter

O viúvo do saudoso ator Paulo Gustavo, o dermatologista Thales Bretas, encantou ao relembrar um registro do ultrassom dos seus filhos na barriga. Recentemente, fez quatro anos da partida do artista. PG e Thales foram pais dos pequenos Gael e Romeu. Os dois tem idades bem próximas e muitas vezes são confundidos como gêmeos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre essa emocionante homenagem!

