Viúvo de Paulo Gustavo surge com filhos em parque de diversão Viúvo de Paulo Gustavo mostra os filhos em parque de diversões e surpreende. Bebê Mamãe|Do R7 25/06/2025 - 12h37 (Atualizado em 25/06/2025 - 12h37 )

Viúvo de Paulo Gustavo mostra seus filhos em parque de diversões e surpreende Bebê Mamãe

O viúvo do saudoso humorista Paulo Gustavo, o dermatologista Thales Bretas, encantou ao mostrar seus filhos se brincando em parque de diversões. O médico foi casado com o artista por cerca de sete anos. Os dois subiram ao altar em 2015. O enlace foi festejado no Parque Lage, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre a emocionante rotina de Thales e seus filhos!

