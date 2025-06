Viviane Araújo exibe o bebê com Cacau Protásio e se declara Viviane Araújo encanta ao mostrar seu filho com Cacau Protásio e faz linda homeangem. Bebê Mamãe|Do R7 05/06/2025 - 12h36 (Atualizado em 05/06/2025 - 12h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Viviane Araújo mostra seu bebê com Cacau Protásio e faz linda homanagem Bebê Mamãe

A atriz Viviane Araújo mostrou um encontro especial de seu filho ainda bebê com a atriz Cacau Protásio. A famosa é mãe do pequeno Joaquim, de dois aninhos de vida. O garotinho é fruto de seu relacionamento com o empresário Guilherme Militão. A artista sempre teve o desejo de ser mãe e realizou o desejo aos 47 anos. Por isso, para realizar o sonho da maternidade a famosa recorreu ao processo de fertilização in vitro (FIV).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Mulher de Leonardo dá suposta indireta a Virgínia após fim

Viih Tube faz revelação sobre a internação do filho e comove

Ludmilla revela rosto da sua bebê pela 1ª vez e ela é linda