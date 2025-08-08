Viviane Araújo exibe seu filho se divertindo ao andar de patinete
Viviane Araújo exibe seu filho se divertindo com patinete.
A atriz Viviane Araújo mostrou um lindo registro de seu filho todo fofo ao surgir andando de patinete. A famosa é mãe orgulhosa de um menino. Joaquim, por enquanto, é seu único herdeiro. O garotinho está com dois anos de idade e é fruto do relacionamento com o empresário Guilherme Militão com quem ela é casada desde 2021.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!
