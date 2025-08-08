Viviane Araújo exibe seu filho se divertindo ao andar de patinete Viviane Araújo exibe seu filho se divertindo com patinete. Bebê Mamãe|Do R7 08/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 08/08/2025 - 00h37 ) twitter

Viviane Araújo mostra o filho andando de patinete e surpreende Bebê Mamãe

A atriz Viviane Araújo mostrou um lindo registro de seu filho todo fofo ao surgir andando de patinete. A famosa é mãe orgulhosa de um menino. Joaquim, por enquanto, é seu único herdeiro. O garotinho está com dois anos de idade e é fruto do relacionamento com o empresário Guilherme Militão com quem ela é casada desde 2021.

