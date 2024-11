Viviane Araújo mostra seu filho com penteado: “estiloso” Viviane Araújo mostra seu filho com penteado: “estiloso” Bebê Mamãe|Do R7 04/11/2024 - 21h49 (Atualizado em 04/11/2024 - 21h49 ) twitter

Viviane Araújo e seu filho com penteado estiloso

A atriz Viviane Araújo exibiu seu filho esbanjando estilo e encantou a todos os internautas. A artista é casada há três anos com Guilherme Militão. Após alguns meses da oficialização da união, em setembro de 2021, no início do ano seguinte a famosa contagiou aos seus fãs ao surgir ao lado do marido, extremamente emocionada, anunciando que estava à espera do primeiro filho.

