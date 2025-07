Viviane Araújo posa com o filho e fala de nova gravidez Viviane Araújo posa com o filho e fala de nova gestação! Bebê Mamãe|Do R7 02/07/2025 - 19h56 (Atualizado em 02/07/2025 - 19h56 ) twitter

A atriz Viviane Araújo mostrou o filho e revelou se pretende ter mais filhos. Ela é mãe orgulhosa de um menino que nasceu do relacionamento com o empresário Guilherme Militão com quem é casada. Eles oficializaram a união em 2021. Já em setembro de 2022 deram as boas-vindas ao primogênito Joaquim.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

