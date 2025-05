Viviane Araújo surge com o filho e toma decisão sobre Belo Viviane Araújo mostrou o seu filho e tomou uma decisão sobre o ex-marido Belo. Bebê Mamãe|Do R7 19/05/2025 - 11h24 (Atualizado em 19/05/2025 - 11h24 ) twitter

Viviane Araújo exibiu seu filho e tomou uma decisão sobre Belo Bebê Mamãe

A atriz Viviane Araújo revelou um momento encantador junto com o seu filho de dois anos, o pequeno Joaquim. O menino é fruto do seu casamento com Guilherme Militão. E Viviane ainda surpreendeu ao tomar uma decisão em relação ao seu ex-marido, o cantor Belo.

Para saber mais sobre essa história e as últimas novidades, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

