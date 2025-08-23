Wanessa Camargo posa com seu filho e fala sobre crise com Dado Wanessa Camargo surgiu com o filho e fala sobre rumores com Dado Dolabella. Bebê Mamãe|Do R7 23/08/2025 - 15h37 (Atualizado em 23/08/2025 - 15h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Wanessa Camargo posa com filho e fala sobre Dado Dolabella e impressiona Bebê Mamãe

A cantora Wanessa Camargo mostrou um momento junto ao filho e revelou detalhes de situação que passou com o ator Dado Dolabella. A artista foi casada com o empresário Marcus Buaiz por longos anos. A união durou quase duas décadas até que em 2022 eles anunciaram a separação. O término pegou a todos de surpresa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Atriz mirim partiu com 3 anos. Pais falaram o que houve:

Mãe diz que seu bebê foi levado, mas verdade vem à tona

Primogênito de Giovanna Antonelli posa em evento de moda