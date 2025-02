Wanessa e Camilla Camargo posam com Zilu após festa da irmã Camilla Camargo e Wanessa mostraram o reencontro com a sua irmãzinha. Bebê Mamãe|Do R7 28/01/2025 - 15h27 (Atualizado em 28/01/2025 - 15h27 ) twitter

Camilla Camargo reencontrou a sua mãe depois da festa da irmãzinha

A atriz Camilla Camargo e a cantora Wanessa Camargo surpreenderam ao mostrarem o reencontro com a sua mãe Zilu Godói. O reencontro aconteceu poucos dias após Camilla e Wanessa terem ido celebrar o primeiro mês de sua irmãzinha Clara, fruto do casamento de seu pai, Zezé Di Camargo, com sua madrasta, Graciele Lacerda.

