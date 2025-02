Xororó posa com o neto, Sandy e Lucas em raríssima aparição O cantor Xororó, da dupla com Chitãozinho, surgiu junto com o seu neto, o menino Theo de 10 anos, e com sua filha, a cantora Sandy,... Bebê Mamãe|Do R7 24/01/2025 - 11h27 (Atualizado em 24/01/2025 - 11h27 ) twitter

Xororó viajou com Sandy, Lucas Lima e o neto

O cantor Xororó, da dupla com Chitãozinho, surgiu junto com o seu neto, o menino Theo de 10 anos, e com sua filha, a cantora Sandy, e o ex-genro, o músico Lucas Lima, em uma raríssima aparição. A família apareceu junta nos Estados Unidos durante uma viagem e surpreendeu a todos.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa emocionante reunião familiar! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

