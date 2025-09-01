Logo R7.com
Xororó posa com os netos e sua esposa dá recado a Lucas

Xororó posou com os seus netos e surpreendeu.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe

Xororó surgiu com os netos Bebê Mamãe

O cantor Xororó surgiu junto com os seus netos, o filho da cantora Sandy com o ex-marido Lucas Lima, o menino Theo de 11 anos, e o filho do músico Junior Lima com a esposa Monica Benini, o garotinho Otto, de sete anos.

Para saber mais sobre essa linda interação familiar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

