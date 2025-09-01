Xororó posa com os netos e sua esposa dá recado a Lucas Xororó posou com os seus netos e surpreendeu. Bebê Mamãe|Do R7 31/08/2025 - 21h18 (Atualizado em 31/08/2025 - 21h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Xororó surgiu com os netos Bebê Mamãe

O cantor Xororó surgiu junto com os seus netos, o filho da cantora Sandy com o ex-marido Lucas Lima, o menino Theo de 11 anos, e o filho do músico Junior Lima com a esposa Monica Benini, o garotinho Otto, de sete anos.

Para saber mais sobre essa linda interação familiar, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Gêmeos de Luana Piovani festejam 10 anos com pai e madrasta

Bruna Biancardi revela a nova casa de boneca das filhas

Virgínia Fonseca mostra as filhas no trabalho e surpreende