Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Xororó revela nova foto dos filhos de Sandy e Junior

Xororó posou com seus netos e se declarou.

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Xororó surgiu com os netos Bebê Mamãe

O cantor Xororó impressionou ao revelar novos fotos com os seus netos. Ele posou junto com o filho da cantora Sandy com o ex-marido Lucas Lima, o menino Theo de 11 anos. E também compartilhou outra linda foto ao lado de Otto, sete anos, filho de Junior Lima com a influenciadora Monica Benini.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre a emocionante declaração de Junior Lima para seu pai!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.