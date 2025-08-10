Xororó revela nova foto dos filhos de Sandy e Junior
Xororó posou com seus netos e se declarou.
O cantor Xororó impressionou ao revelar novos fotos com os seus netos. Ele posou junto com o filho da cantora Sandy com o ex-marido Lucas Lima, o menino Theo de 11 anos. E também compartilhou outra linda foto ao lado de Otto, sete anos, filho de Junior Lima com a influenciadora Monica Benini.
O cantor Xororó impressionou ao revelar novos fotos com os seus netos. Ele posou junto com o filho da cantora Sandy com o ex-marido Lucas Lima, o menino Theo de 11 anos. E também compartilhou outra linda foto ao lado de Otto, sete anos, filho de Junior Lima com a influenciadora Monica Benini.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre a emocionante declaração de Junior Lima para seu pai!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre a emocionante declaração de Junior Lima para seu pai!
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: