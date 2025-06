Yudi Tamashiro mostra o bebê após cirurgia e diz como ele tá Yudi Tamashiro mostra o bebê após cirurgia de emergência e revela como ele está. Bebê Mamãe|Do R7 29/06/2025 - 19h16 (Atualizado em 29/06/2025 - 19h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Yudi Tamashiro mostra o bebê após cirurgia de emergência e revela como ele está Bebê Mamãe

O cantor Yudi Tamashiro mostrou seu bebê deixando o centro cirúrgico e contou como ele está. O artista é pai de um garotinho de apenas um mês de vida. Ele é fruto do relacionamento com sua dupla na música, a cantora Mila Braga, com quem é casado.

Para mais detalhes sobre a recuperação do pequeno Davi Yudi, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Edson Celulari posa com família no casamento de Lancellotti

Luan Santana comemora os 6 meses da bebê com festa junina

Gisele Bündchen posa com seu bebê e é criticada por atitude