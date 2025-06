Yudi Tamashiro revela cirurgia do bebê de 1 mês e desabafa Yudi Tamashiro revela que seu bebê vai passar por cirurgia e explica! Bebê Mamãe|Do R7 28/06/2025 - 15h36 (Atualizado em 28/06/2025 - 15h36 ) twitter

O cantor Yudi Tamashiro revelou uma situação delicada que está passando com o filho. O famoso que ficou conhecido nas telinhas desde criança por apresentar programas infantis é pai de um bebê. O herdeiro está com um mês de vida e é fruto do relacionamento com a cantora Mila Braga de quem é dupla na música. O primogênito do casal carrega parte do nome do pai. Ele se chama Davi Yudi e ganhou o apelido de Yudinho.

Para saber mais sobre a situação do pequeno Yudinho e o desabafo de Yudi, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

