Yuri Lima mostra sua bebê se divertindo na sala da mansão

Bebê de Iza e Yuri Lima surge brincando na sala da mansão Bebê Mamãe

O ex-jogador Yuri Lima mostrou sua bebê com Iza brincando na mansão e encantou. O casal é pai de uma garotinha. A primogênita está com 10 anos de vida e se chama Nala. Mesmo sendo bem discretos com relação a vida pessoal, vez por outra eles compartilham os bons momentos com a pequena.

