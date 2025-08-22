Yuri Lima mostra sua bebê se divertindo na sala da mansão Bebê de Iza e Yuri Lima surge brincando na sala da mansão! Bebê Mamãe|Do R7 21/08/2025 - 21h58 (Atualizado em 21/08/2025 - 21h58 ) twitter

O ex-jogador Yuri Lima mostrou sua bebê com Iza brincando na mansão e encantou. O casal é pai de uma garotinha. A primogênita está com 10 anos de vida e se chama Nala. Mesmo sendo bem discretos com relação a vida pessoal, vez por outra eles compartilham os bons momentos com a pequena.

