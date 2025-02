Yuri Lima revela a primeira foto com Iza após reconciliação Yuri Lima posou com Iza após terem se reconciliado, eles surgiram em hotel de luxo. Bebê Mamãe|Do R7 29/01/2025 - 19h27 (Atualizado em 29/01/2025 - 19h27 ) twitter

Yuri Lima surgiu com Iza depois de se reconciliarem

O jogador Yuri Lima revelou a primeira foto junto com a cantora Iza após a reconciliação do casal. Os papais da pequena Nala, três meses, apareceram viajando juntos. Eles foram para um hotel de luxo na Praia do Forte na Bahia.

