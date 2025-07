Yuri Lima surge com Iza e exibe momento divertido com a bebê Yuri Lima mostra cena divertida de sua bebê com Iza! Bebê Mamãe|Do R7 04/07/2025 - 19h56 (Atualizado em 04/07/2025 - 19h56 ) twitter

Yuri Lima posa com Iza e a bebê do casal Bebê Mamãe

O ex-jogador de futebol Yuri Lima posou com Iza e mostrou a bebê do casal tirando um cochilo. Os dois são pais de uma garotinha chamada Nala. A primogênita veio ao mundo em outubro do ano passado. A pequena está com oito meses de vida e apesar de serem bem discretos com relação a vida pessoal, o casal gosta de compartilhar os bons momentos com ela.

