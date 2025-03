Yuri posa com a bebê e Iza fala pela 1ª vez da relação deles Iza falou sobre seu relacionamento com Yuri Lima e ele posou com a filha do casal. Bebê Mamãe|Do R7 18/03/2025 - 13h27 (Atualizado em 18/03/2025 - 13h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Iza falou de seu relacionamento com Yuri Lima

O jogador Yuri Lima surgiu junto com a sua filha com a cantora Iza, a bebê Nala de cinco meses. E a cantora surpreendeu ao falar pela primeira vez sobre o seu relacionamento com o jogador após eles terem se separado e reatado durante a gestação dela.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre essa história emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Filho de Marília Mendonça surge em momento fofo com o pai

Sandy exibe o filho viajando com ela e o ex e atual desabafa

Pedro Scooby surge surfando com filho e revela mudança dele