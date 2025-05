Zé Felipe celebra 8 meses de seu bebê com festa e rebate críticas de Luana Piovani Zé Felipe comemorar 8 meses de seu bebê e impressiona ao rebater críticas de Luana Piovani. Bebê Mamãe|Do R7 14/05/2025 - 12h44 (Atualizado em 14/05/2025 - 12h44 ) twitter

Zé Felipe celebra 8 meses de seu bebê e dá recado a Luana Piovani e impressiona Bebê Mamãe

O cantor Zé Felipe encantou ao celebrar os oito meses de seu bebê com uma lista festa e aproveitou para rebater críticas de Luana Piovani. O cantor é casado com a influenciadora Virgínia Fonseca. Juntos, eles são papais orgulhosos de três crianças, duas meninas e um menino. A primogênita é Maria Alice vai fazer quatro aninhos. Maria Flor é irmã do meio e tem dois anos de vida. O caçula é José Leonardo que está celebrando mais um mês de vida e ganhou uma linda festa dos papais.

Para saber mais sobre essa celebração e as declarações de Zé Felipe, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

