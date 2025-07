Zé Felipe exibe filhas e toma atitude sobre divisão de bens Zé Felipe posa com as filhas e toma decisão sobre partilha de bens, após divórcio! Bebê Mamãe|Do R7 31/07/2025 - 19h17 (Atualizado em 31/07/2025 - 19h17 ) twitter

O cantor Zé Felipe surgiu com as filhas e surpreendeu ao tomar uma decisão, após o divórcio. Ele foi casado com a influenciadora e empresária Virgínia Fonseca. A união que durou cerca de cinco anos terminou em maio passado. Os famosos revelaram a separação por meio de um post nas redes sociais.

Para saber mais sobre essa história e os desdobramentos da separação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

