Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Zé Felipe mostra os filhos, após rumores com a ex-sogra

Zé Felipe mostra os filhos, após indireta da ex-sogra, mãe da Virgínia Fonseca!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Zé Felipe mostra os filhos, após indireta da ex-sogra Bebê Mamãe

O cantor Zé Felipe mostrou os filhos brincando, após uma grande polêmica envolvendo a família de sua ex-esposa. Ele foi casado com a influenciadora e empresária Virgínia Fonseca. Em maio passado, os famosos anunciaram a separação. A decisão pegou os fãs de surpresa.

Para saber mais sobre essa história e os desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.