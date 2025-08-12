Zé Felipe mostra os filhos, após rumores com a ex-sogra Zé Felipe mostra os filhos, após indireta da ex-sogra, mãe da Virgínia Fonseca! Bebê Mamãe|Do R7 11/08/2025 - 22h18 (Atualizado em 11/08/2025 - 22h18 ) twitter

O cantor Zé Felipe mostrou os filhos brincando, após uma grande polêmica envolvendo a família de sua ex-esposa. Ele foi casado com a influenciadora e empresária Virgínia Fonseca. Em maio passado, os famosos anunciaram a separação. A decisão pegou os fãs de surpresa.

Para saber mais sobre essa história e os desdobramentos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

