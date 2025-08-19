Zezé Di Camargo e Graciele mostram o batizado da bebê
Zezé Di Camargo e Graciele mostraram o batizado da bebê!
O sertanejo Zezé Di Camargo celebrou o batizado de sua caçula, nesta segunda-feira (18). Ele e a esposa, a influenciadora Graciele Lacerda, mostraram algumas fotos da aguardada data e encantaram. Juntos eles são pais de uma menina. A pequena se chama Clara e está com sete meses de vida.
