Zezé Di Camargo faz festa junina pra sua bebê de 6 meses

Zezé Di Camargo comemora os 6 meses da caçula com arraial Bebê Mamãe

O cantor Zezé Di Camargo encantou ao mostrar sua bebê no clima junino. A pequena posou para fotos com seu look de caipirinha. Clara completa, hoje (25), seis meses de vida. Por isso, os papais organizaram uma linda comemoração para celebrar o dia especial da filhota. Ela é fruto do relacionamento do sertanejo com a influenciadora Graciele Lacerda com quem é casado.

