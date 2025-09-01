Zezé Di Camargo mostra a bebê em uma exposição com a mãe Caçula de Zezé Di Camargo posa em exposição com a mãe, Graciele Lacerda! Bebê Mamãe|Do R7 31/08/2025 - 22h57 (Atualizado em 31/08/2025 - 22h57 ) twitter

Caçula de Zezé Di Camargo posa em exposição com a mãe, Graciele Lacerda Bebê Mamãe

A bebê do cantor Zezé Di Camargo surgiu com a mãe se divertindo em um passeio cultural. A garotinha é fruto de seu relacionamento com a influenciadora Graciele Lacerda com quem é casado. O casal que está junto desde 2014 oficializou a união quando ainda esperavam a neném. Clara completou oito meses de vida.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes desse passeio encantador!

