Zezé Di Camargo posa com a bebê e toma decisão sobre o filho Zezé Di Camargo posou com o filho e decisão sobre a bebê dele foi revelada. Bebê Mamãe|Do R7 21/03/2025 - 15h26 (Atualizado em 21/03/2025 - 15h26 )

O cantor Zezé Di Camargo surgiu junto com a sua filha caçula, a pequena Clara de dois meses. A menina é fruto do casamento do sertanejo com a influenciadora Graciele Lacerda. Ele se declarou para a pequena. Recentemente, também foi revelada uma decisão favorável ao sertanejo e Graciele e que prejudica o filho dele, o empresário Igor.

Para saber mais sobre essa história e as reviravoltas familiares, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

