Zilu mostra a neta, revela o fim do seu namoro e desabafa Zilu revelou o fim do seu namoro e desabafou sobre isso. Bebê Mamãe|Do R7 17/02/2025 - 11h46 (Atualizado em 17/02/2025 - 11h46 ) twitter

Zilu revelou o fim do seu namoro

A influenciadora Zilu Godói mostrou a sua única neta, a pequena Júlia de três anos. A menina é filha da atriz Camilla Camargo, filha da influenciadora com seu ex-marido, o cantor Zezé Di Camargo. A influenciadora também surpreendeu ao desabafar sobre o fim do seu namoro com Antônio Casa Grande.

Para saber mais sobre essa história e os desabafos de Zilu, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

