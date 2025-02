Zilu posa com nora e ela critica Graci por atitude com bebê Zilu surgiu com sua nora e ela criticou uma atitude de Graciele Lacerda. Bebê Mamãe|Do R7 04/02/2025 - 11h27 (Atualizado em 04/02/2025 - 11h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Zilu posou com a nora e ela criticou Graciele Lacerda

A influenciadora Zilu Godói posou junto com a sua nora, a arquiteta Amabylle Eiroa. Amabylle é casada com o filho dela com o seu ex-marido, o cantor Zezé Di Camargo, o empresário Igor. E, recentemente, Amabylle também surpreendeu ao criticar a atual esposa de Zezé, Graciele Lacerda, por uma atitude em relação a bebê.

Não perca os detalhes dessa polêmica! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Viviane Araújo exibe reencontro com o filho e Belo fala dela

Filho de Murilo Huff e Marília faz aula de música e impressiona

Hulk exibe filhas mais novas com roupas iguais e ex desabafa