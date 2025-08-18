Zilu posa com o neto mais velho em reencontro nos EUA Zilu Godói posa com o neto em encontro nos EUA! Bebê Mamãe|Do R7 18/08/2025 - 18h59 (Atualizado em 18/08/2025 - 18h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Zilu Godói posa com o neto em encontro nos EUA Bebê Mamãe

A empresária Zilu Godói mostrou o reencontro com um dos netos e encantou. Ela é mãe de três filhos e avó de quatro netos. A famosa foi casada por cerca de três décadas com o sertanejo Zezé Di Camargo. Com ele, teve a cantora Wanessa Camargo, a atriz Camilla Camargo e o empresário Igor Camargo.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes desse reencontro emocionante!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Kamylinha fala pela 1ª vez sobre Hytalo após ele ser detido

Filha de Vladimir Brichta posa com irmão bebê e se declara

Léo fala do bebê de Klara Castanho e revela arrependimento