Zilu posa com os netos e dá indireta a Zezé após ter bebê

Zilu deu indireta a Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda

A influenciadora Zilu Godói surgiu junto com dois dos seus netos e fez uma linda declaração a eles. Recentemente, ela também surpreendeu com uma indireta para seu ex-marido, o cantor Zezé Di Camargo, e a atual esposa dele, a influenciadora Graciele Lacerda. As indiretas vieram após o nascimento da bebê do casal, a pequena Clara.

Para saber mais sobre essa história e as indiretas de Zilu, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

