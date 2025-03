10 hotéis incríveis (e premiados) em Park City/Utah Porque a escolha do hotel certo pode transformar a experiência na neve! Cartão de Visita|Do R7 28/03/2025 - 20h25 (Atualizado em 28/03/2025 - 20h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Porque a escolha do hotel certo pode transformar a experiência na neve!

Ao planejar uma viagem de esqui, a seleção do hotel é tão crucial quanto a escolha das pistas. Uma hospedagem bem localizada, com infraestrutura de qualidade, áreas de lazer convidativas e serviços excepcionais, pode elevar sua experiência nas montanhas a um novo patamar.

Para ajudar a tomar essa decisão, apresentamos uma lista de hotéis em Park City/Utah que se destacaram no World Ski Awards nos últimos anos. Esses estabelecimentos não apenas oferecem acesso privilegiado às pistas, mas também garantem conforto e sofisticação após um dia de aventuras na neve.​ Confira!

1. Stein Eriksen Lodge Deer Valley

‌



Eleito duas vezes como o Melhor Hotel de Esqui do Mundo (2014 e 2015) e reconhecido como o Melhor Hotel de Esqui dos Estados Unidos por 10 anos (2014 a 2016 e 2018 a 2024), o Stein Eriksen Lodge é o único resort e spa de Utah a ostentar a classificação Forbes Five-Star e tem a maior adega de vinhos do estado de Utah. Localizado no meio da montanha em Deer Valley Resort, este lodge de inspiração europeia oferece acesso direto às pistas, combinando luxo e conveniência para uma estada inesquecível.​

2. Montage Deer Valley

‌



Finalista entre os melhores hotéis de esqui dos EUA em 2022, 2023 e 2024, o Montage Deer Valley é sinônimo de elegância alpina. Situado em uma localização privilegiada, no topo da montanha em Deer Valley, oferece acesso direto às pistas, um spa de classe mundial e diversas opções gastronômicas, garantindo uma experiência completa para os hóspedes.​

3. Pendry Park City

‌



Indicado ao prêmio de Melhor Hotel de Esqui dos EUA em 2023 e 2024, o Pendry Park City combina design moderno com o charme das montanhas. Localizado no coração de Canyons Village, oferece fácil acesso às pistas, além de uma variedade de restaurantes e boutiques exclusivas.​ A piscina no rooftop é um dos destaques desse hotel, aberto em fevereiro de 2022

4. The St. Regis Deer Valley

Classificado entre os finalistas ao prêmio de Melhor Hotel de Esqui dos EUA em 2022, 2023 e 2024, o St. Regis Deer Valley oferece luxo incomparável com acesso ski-in/ski-out, um spa renomado e vistas deslumbrantes das montanhas circundantes.​ O hotel fica na base de Deer Valley e oferece acesso entre as construções por meio do icônico funicular que sobe 152 metros verticais em menos de 90 segundos, funcionando como um elevador de luxo sobre trilhos.

5. Waldorf Astoria Park City

Vencedor do prêmio de Melhor Hotel de Esqui dos EUA em 2017, o Waldorf Astoria Park City é o único hotel Forbes Four-Star localizado no maior resort de esqui e snowboard dos Estados Unidos: Park City Mountain Resort. Com acomodações luxuosas e um spa de classe mundial, é uma escolha excelente para quem busca conforto e conveniência a passos de distância das pistas.

6. Stein Eriksen Residences

Eleito o Melhor Hotel Boutique de Esqui do Mundo em 2022 e reconhecido como o Melhor Hotel de Esqui dos EUA em 2022, 2023 e 2024, o Stein Eriksen Residences oferece uma experiência íntima e exclusiva. Com design contemporâneo e acesso direto às pistas, proporciona o equilíbrio perfeito entre privacidade e luxo, com direito ao renomado e incomparável serviço Stein nos condomínios e casas particulares localizados a 5 minutos do Stein Eriksen Lodge.​

7. Goldener Hirsch

Eleito por cinco anos como o Melhor Hotel Boutique de Esqui dos EUA (2013, 2015, 2018, 2019 e 2020) e finalista desta categoria em 2024, o hotel combina o charme do velho mundo com comodidades modernas. Localizado no Silver Lake Village, em Deer Valley, oferece fácil acesso às pistas e experiências incríveis tanto para quem prefere o charme da arquitetura alpina – e deve reservar sua estada no The Inn – quanto para os mais adeptos da arquitetura moderna – com check in sugerido nas residências.​ Curiosidade: O hotel serviu de cenário para a produção da Netflix “Uma Quedinha de Natal” (2022).

8. Washington School House Hotel

Vencedor do prêmio de Melhor Hotel Boutique de Esqui dos EUA em 2016 e 2017, este hotel histórico oferece uma experiência única. Com apenas 12 suítes luxuosas, o Washington School House é conhecido por seu serviço personalizado e ambiente exclusivo.​ Outro destaque é que a Main Street, a charmosa rua que fica no coração de Park City e que concentra bons restaurantes, bares e lojas com artigos locais, está a apenas dois minutos de caminhada do hotel que já foi uma escola no século19.

9. Hotel Park City, Autograph Collection

Eleito o Melhor Hotel Boutique de Esqui dos EUA em 2019 e indicado em outras edições do World Ski Awards, o Hotel Park City, Autograph Collection é uma joia alpina que combina charme rústico e sofisticação. Localizado perto do centro da cidade e das pistas, oferece suítes espaçosas com lareira e varanda privativa, além de um premiado spa. Uma excelente opção para quem busca conforto e privacidade com fácil acesso às atrações de Park City. Curiosidade: Esse foi o hotel escolhido por Kevin Costner para se hospedar durante a filmagens de Yellowstone que teve as três primeiras temporadas sediadas nos arredores de Park City antes de migrar para Montana.

10. The Lodge at Blue Sky

A menos de 20 minutos do centro de Park City, The Lodge at Blue Sky foi eleito o Melhor Hotel Boutique de Esqui dos EUA, em 2021, e indicado ao prêmio de Melhor Hotel Boutique de Esqui dos EUA em 2024. Este retiro oferece uma experiência imersiva na natureza, com acomodações luxuosas, um spa incrível, gastronomia impecável e atividades ao ar livre, ideal para quem busca uma conexão mais profunda com o ambiente montanhoso.​ Em 2023, o hotel ganhou o prêmio Lavazza One To Watch Award da The World’s 50 Best Hotels 2023, título concedido a um hotel que está fora da lista dos 50 melhores, mas que a equipe acredita ter o potencial de entrar na classificação em edições futuras.

Ao escolher qualquer um desses hotéis premiados, o viajante garante não apenas proximidade com as renomadas pistas de esqui de Park City, mas também uma estada repleta de conforto, luxo e serviços de alta qualidade. Afinal, uma hospedagem excepcional é a chave para uma experiência inesquecível nas montanhas.