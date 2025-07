26:15 lança o EP “Maré Alta”, inaugurando novo capítulo Com quatro faixas inéditas, o trabalho já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm retrata a abundância de sentimentos... Cartão de Visita|Do R7 12/07/2025 - 14h37 (Atualizado em 12/07/2025 - 14h37 ) twitter

Com quatro faixas inéditas, o trabalho já disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm retrata a abundância de sentimentos que acompanham o florescer de um amor

Cartão de Visita - Entretenimento

Com o coração aberto e os pés na areia, o 26:15 convida o público a mergulhar em seu novo projeto, o EP “Maré Alta”. Disponível em todas as plataformas digitais via ONErpm, a partir de 11 de julho (sexta-feira), o trabalho reúne quatro faixas que transbordam emoção e sensibilidade, acompanhadas de visualizers/lyric videos individuais. A sonoridade une referências de Pop, MPB, Samba e R&B, criando paisagens sonoras que refletem a fluidez e a imensidão do tema central: o amor em sua fase mais abundante. Assim como o mar em sua maré cheia, o EP simboliza momentos em que o amor parece mais intenso. Mais do que um lançamento, “Maré Alta” marca um ponto de virada para o 26:15.

Ouça “Maré Alta” aqui

“De 2019 a 2024, o 26:15 viveu o que eu chamo de ‘Primeiro Capítulo’. Foram 25 músicas que eternizam um momento, uma fase, um início muito importante de uma carreira. Hoje, o EP ‘Maré Alta’ simboliza o primeiro ato do ‘segundo capítulo’, que vem com uma expectativa alta, com energias renovadas e com muita disposição e trabalho. Vem para reforçar a importância da criatividade, da persistência, do amor e da positividade, através de músicas que conectam pessoas de uma forma profunda. Maré Alta!”, afirma Breno Duarte, vocalista e compositor do 26:15.

O novo EP é composto pelas faixas “Djavanear” e “Rio de Janeiro”, já lançadas previamente como singles. A faixa “Barco de Papel”, inspirada em uma pintura feita a quatro mãos por Breno e sua namorada, a artista e influenciadora Beatriz Siqueira, dá continuidade à história de “Rio de Janeiro” e retrata um relacionamento em plena fluidez. A obra feita pelo casal também ilustra a capa do projeto, pintada à mão. O EP se encerra com a canção “Quinto Andar”, completando esse mergulho lírico

FICHA TÉCNICA:

Composição e voz: Breno Duarte

Produção: Breno Duarte, Felipe Nébias, Lucas Lobo 3L e João Pastor

Músicos envolvidos: Pedro Carceroni, Breno Duarte, Felipe Nébias, Lucas Lobo e João Pastor

Mix/ Master : Lucas Lobo 3L

Idealização e direção: Breno Duarte

Sobre 26:15: 26:15 é o reflexo criativo das vontades, vivências, sentimentos e da alma. O projeto nasceu em 2019 a partir do encontro entre Breno Duarte (vocalista e compositor) e João Pastor (produtor musical e compositor), unindo talento, sensibilidade e uma visão artística profunda.

Com mais de 20 milhões de visualizações e streamings nas plataformas digitais e mais de 150 shows realizados em estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, o 26:15 se firma como um dos nomes mais promissores da cena independente brasileira.

Com sonoridade que transita entre o Pop e a MPB, mas mergulha sem medo em influências do Rap, R&B, Neo-Soul e Surf Music. Buscando a riqueza de cada gênero para criar uma identidade única, inovadora, livre de rótulos e sempre em movimento.

Até 2025, o 26:15 lançou 10 singles e 2 álbuns, marcando uma trajetória de intenso trabalho, conquistas e autoconhecimento. E agora, se prepara para o momento mais importante de sua carreira: o próximo passo.

Instagram aqui