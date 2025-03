4ª Edição do Festival Vórtice traz arte contemporânea ao Centro de SP e abre chamada para artistas O Espaço República fortalece o centro como eixo cultural dinâmico, abrindo portas para artistas e curadores que desafiam os limites... Cartão de Visita|Do R7 27/03/2025 - 13h05 (Atualizado em 27/03/2025 - 13h05 ) twitter

O Espaço República fortalece o centro como eixo cultural dinâmico, abrindo portas para artistas e curadores que desafiam os limites dos circuitos tradicionais

A quarta edição do Festival Vórtice, que acontece de 31 de maio a 29 de junho, está com inscrições abertas pelo link para artistas visuais que trabalham com sexualidade e erotismo. A exposição coletiva será realizada no Espaço República, um dos novos polos da arte independente no Centro de São Paulo, que há décadas acolhe expressões artísticas provocativas e inovadoras.

"Nosso projeto visa legitimar os artistas dentro de um espaço de arte que já é utilizado por outros nomes da arte contemporânea, sempre seguindo essa linha de valorização e reconhecimento", comenta o curador Paulo Cibella.

Com o tema "Destino Manifesto: O Corpo como Território de Resistência, Liberdade e Poder", o festival propõe um diálogo entre corpo, política e liberdade, reunindo obras que desafiam normas estéticas e estruturais. A iniciativa reforça o Centro da cidade como um terreno fértil para a arte visual, onde projetos independentes encontram o espaço para crescer e atingir novos públicos.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 13 de abril pelo site vorticecultural.com/ galeria/festival4. Podem participar artistas maiores de 18 anos, de qualquer identidade de gênero, orientação sexual ou nacionalidade.

A curadoria, assinada por Leonardo Maciel e Paulo Cibella, priorizará trabalhos inéditos e artistas que ainda não participaram de edições anteriores. O festival também premiará dois destaques com valores em dinheiro: um escolhido pelo público e outro pela curadoria.

Sobre o Espaço República

No bairro da República, entre a tradição e a movimentação constante, o Espaço República se firma como um centro de arte e colaboração.

Criado por Philip Philip Haji-Touma em 2023, vai além de um espaço de trabalho compartilhado. Com um modelo inspirado na coletividade de uma república estudantil, promove a diversidade e o intercâmbio cultural, oferecendo ateliês coletivos e privativos, abertos 24 horas por dia.

Além da produção artística, o espaço também abriga uma área educativa, com salas para cursos e oficinas disponíveis para artistas de diversas linguagens. Estruturado em três frentes – ateliês no 3º e 17º andar, área educativa no 2º e espaço expositivo no 5º –, o Espaço República fortalece a conexão entre criação, aprendizado e troca de experiências.

Serviço Completo

4º Edição do Festival Vórtice

Inscrições: até 13 de abril, pelo site vorticecultural.com/ galeria/festival4



Abertura: 31 de maio e 1º de junho, sábado e domingo, das 14h às 20h

Período de Exposição: 31 de maio a 29 de junho

Classificação Indicativa: 18 anos

Local: Espaço República, Av. São Luís, 86, República, São Paulo

Site: vorticecultural.com

Instagram: @festivalvortice