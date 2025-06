40 anos de Axé Music impulsionam circuito de micaretas no Brasil Ao lado de grandes carnavais, Folianópolis, Curitiba Folia e RP Folia estão confirmados para 2025 Cartão de Visita|Do R7 05/06/2025 - 18h16 (Atualizado em 05/06/2025 - 18h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ao lado de grandes carnavais, Folianópolis, Curitiba Folia e RP Folia estão confirmados para 2025

Cartão de Visita - Entretenimento

O ano de 2025 marca os 40 anos do Axé Music, um dos gêneros mais emblemáticos da música brasileira. Para celebrar essa história e a força do ritmo que continua arrastando multidões, três das maiores micaretas do país se preparam para edições históricas: Folianópolis, Curitiba Folia e RP Folia. O circuito reforça a relevância do Axé no cenário musical nacional e comprova a sua capacidade de evoluir e se reinventar ao longo das décadas.

A nova fase do Axé Music

‌



Desde que surgiu na década de 1980, o Axé Music conquistou o Brasil através de artistas icônicos como Ivete Sangalo, Bell Marques, Durval Lelys e muitos outros. Hoje, o gênero segue como um dos pilares do entretenimento brasileiro, renovando-se e conquistando novas gerações de foliões. A ascensão de eventos como Carnatal, Fortal, Pré-Caju, no Nordeste, e o Folianópolis, no Sul do país, são a prova disso.

"O Axé vive um momento incrível. A demanda por grandes festas e experiências imersivas é crescente, e os eventos têm se expandido para atender esse público fiel. É um gênero que faz parte da identidade cultural do Brasil e tem fôlego para muito mais. A plataforma ‘Folianópolis’ é uma prova disso, prestes a completar 18 anos, agora têm seus irmãos mais novos espalhados pelo país", afirma Doreni Caramori Jr., fundador e organizador dos três eventos.

‌



As micaretas

Cartão de Visita - Entretenimento

Folianópolis (Florianópolis, 20 a 22 de novembro)

‌



Apelidada de "a micareta mais bonita do Brasil", o Folianópolis é o principal evento entre as micaretas do Grupo, e teve sua primeira edição em 2006. Realizada na Passarela Nego Quirido, na capital catarinense, ela atrai milhares de foliões de todo o Brasil para três dias de festa ao som das maiores estrelas do Axé Music, e neste ano realizará sua 18ª edição, com expectativa de receber 50 mil foliões.

Cartão de Visita - Entretenimento

Curitiba Folia (Curitiba, 04 de outubro)

A capital paranaense também tem seu grande carnaval fora de época. O Curitiba Folia vem se consolidando no calendário da cidade, levando o Axé para um público apaixonado pelo gênero. O evento cresce a cada ano, e em sua 4ª edição promete uma grande celebração, recebendo cerca de 7 mil pessoas. A cidade é conhecida como plataforma de teste de produtos e marcas, também atestou o sucesso do evento e do modelo.

RP Folia (Ribeirão Preto, 27 de setembro)

Com uma proposta que mistura tradição e modernidade, o RP Folia fortalece o circuito das micaretas no interior de São Paulo. O evento atrai foliões de diversas regiões e reforça a paixão do brasileiro pelo Axé Music. Para 2025, o evento já confirmou a data, e deve receber 7 mil foliões. Com o evento de Ribeirão Preto, a plataforma fez a sua entrada na região sudeste, conectando não só com o estado de São Paulo, mas também com clientes do Sul de Minas Gerais.