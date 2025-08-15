6ª edição do Esquenta Thermas recebe Hungria em setembro Localizado a 30 minutos da capital paulista, o Thermas da Mata une música e diversão para todas as idades durante o evento Cartão de Visita|Do R7 15/08/2025 - 16h38 (Atualizado em 15/08/2025 - 16h38 ) twitter

Localizado a 30 minutos da capital paulista, o Thermas da Mata une música e diversão para todas as idades durante o evento

O Thermas da Mata, parque aquático localizado em Cotia, a apenas 30 minutos de São Paulo, já está se preparando para a 6ª edição do Esquenta Thermas. O evento, marcado para o dia 14 de setembro, terá como grande destaque o cantor Hungria, que retorna ao parque após ter gravado, em setembro do ano passado, o DVD Virou Verão no local.

O Esquenta Thermas já se consolidou como um dos eventos mais aguardados do calendário do parque, unindo diversão aquática e grandes apresentações musicais. Desde sua primeira edição, já contou com nomes como Pixote, Péricles, Diogo Nogueira, Belo e Turma do Pagode, reunindo um público fiel em busca de experiências únicas.

Reconhecido por misturar rap, funk e pop, Hungria é cantor, compositor e fenômeno da música nacional, com diversos sucessos que ultrapassam a marca de 100 milhões de visualizações na internet, como “Bens Materiais”, “Dubai”, “Lembranças”, “Coração de Aço”, “Beijo Com Trap”, “Temporal”, “Chovendo Inimigo”, “O Playboy Rodou”, “Não Troco”, “Quebra-Cabeça”, “Um Pedido”, “Insônia” e “Amor e Fé”. O show promete trazer toda a energia e hits que consagraram sua carreira para um domingo no parque aquático.

Ingressos

Os ingressos para o 6º Esquenta Thermas já estão disponíveis no site oficial do parque aquático, com valores promocionais a partir de R$99,00 para pista adulto e R$79,90 para pista infantil. Há também a opção do Camarote Lounge, que inclui open chopp, água e refrigerante, por R$330,00, e do Camarote VIP para quatro pessoas, com open snack, por R$920,00.

Sobre o Thermas da Mata

Situado na Estrada do Morro Grande, em Cotia, o Thermas da Mata é facilmente acessado pela Rodovia Raposo Tavares e pelo Rodoanel, possibilitando a chegada dos visitantes das principais cidades da região metropolitana de São Paulo. Em uma área de 200 mil metros quadrados cercada de muito verde e natureza, o parque aquático conta com estrutura com mais de quinze atrações voltadas para todas as idades e públicos. E, além disso, se destaca por possuir águas quentes em todos os atrativos, com exceção da piscina de água natural.

Entre os destaques estão: uma piscina de ondas com bar pé na areia, toboáguas como o Brabus e o Cyclone, áreas infantis como a Beach Kids e a Vila da Mata, além de espaços para relaxamento e atividades como tirolesa. A diversão é garantida também pelas interações com os mascotes Thermalucos e pela equipe de recreação.

Serviço

6º Esquenta Thermas - Hungria

Quando: 14 de setembro

Horário de funcionamento: das 10h às 17h

Ingressos: Adulto a partir de R$99,00 e Infantil a partir de R$79,90. Lotes limitados.

Endereço: Estrada Morro Grande, 3000, Jardim Isis – Cotia – SP

Saída pelo KM 36 da Raposo Tavares

Informações e ingressos: www.thermasdamata.com.br ou no Televendas: (11) 5555-0607, das 9h às 17h