7 motivos para fugir da folia e descansar no Sempre Vivo neste Carnaval

Um dos feriados mais amados pelos brasileiros, o Carnaval nem sempre é sinônimo de festa. Apesar de toda a animação da data, tem sempre aquela turma que prefere aproveitar o período bem longe dos desfiles, blocos, trios elétricos e shows que tomam conta de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco e outras tantas pelo Brasil.

Para esse grupo que prefere trocar a folia pelo som das ondas e o agito das multidões por dias de sossego e brisa do mar, o Sempre Vivo, em Pipa, no Rio Grande do Norte, promete ser o refúgio ideal.

Localizado em meio à natureza preservada do litoral sul do estado, o hotel combina privacidade com luxo discreto para criar uma atmosfera que convida os hóspedes a recarregarem as energias. Confira a seguir, 7 motivos para escolher Pipa e o Sempre Vivo como destino de descanso neste Carnaval:

Em ritmo de slow travel

‌



Destino certo para momentos imersos na natureza e onde o clima é de verão o ano inteiro, Pipa se destaca por suas dunas e seu mar turquesa de águas calmas e cristalinas. Nesta época, tem sim um centrinho que convida à folia, mas tem também o Sempre Vivo, hotel cercado de verde e idealizado para receber grandes grupos de viajantes, que podem escolher uma de suas vilas para desfrutar de um Carnaval silencioso.

Todo mundo junto

‌



Com tamanhos que variam de 54 a 172 metros quadrados, as acomodações de estilo balinês contam com amplos terraços ou varandas privativas ao ar livre, amenities 100% sustentáveis e veganas, disponíveis em charmosas peças de cerâmica, e uma decoração aconchegante para aproveitar o silêncio após um dia de piscina ou no mar. Para acomodar famílias maiores, as suítes podem ser conectadas ampliando ainda mais a área interna.

Formas orgânicas

‌



O projeto arquitetônico do Sempre Vivo preserva o entorno natural de Pipa e adiciona muitos detalhes em respeito ao meio ambiente. As vilas, construídas com madeira de reflorestamento, foram erguidas sobre palafitas para preservar a permeabilidade do solo. O telhado de piaçava, produzido por artesãos locais, adiciona mais personalidade ao seu estilo rústico, e tem ainda a função de isolante térmico natural. Além disso, o Sempre Vivo não utiliza plástico, conta com sistemas de reciclagem, compostagem e fornecimento de água autossustentável e investe na plantação de árvores nativas para restaurar ecossistemas e a biodiversidade.

Vá de bike

Se os hóspedes desejam explorar Pipa de um jeito prático e sustentável, o Sempre Vivo disponibiliza bikes elétricas para desfrutarem das belezas da região com mais liberdade. A pedida é pedalar até a Baía dos Golfinhos, onde com sorte é possível avistar os animais nadando, ou passear pelo centrinho de Pipa, repleto de lojas, cafés e restaurantes. Bem perto do hotel, há também o Chapadão, um dos cartões-postais mais impressionantes de Pipa. Esse mirante natural no topo de uma falésia avermelhada oferece uma vista panorâmica do mar e das praias do Amor e das Minas. Local perfeito para contemplar o nascer e o pôr do sol.

Relaxe e sorria

Além da localização privilegiada, o Sempre Vivo dispõe de uma estrutura que pretende agradar grupos de todos os perfis. Com piscina semi-olímpica e fitness center, conta ainda com spa holístico sensorial e tratamentos inspirados no ayurveda, na medicina tradicional indiana ou chinesa. Quem deseja mover o corpo tem aulas de kitesurf, capoeira e animal flow, assim como voos de parapente e passeios de cavalo ou buggy. A oferta de lazer também traz um menu especial para as crianças e mais atividades de bem-estar na água, como canoagem, excursões pelos manguezais e degustações em fazendas de ostras.

Day use logo ali

Além de aproveitar toda a estrutura do Sempre Vivo, os hóspedes têm acesso gratuito ao clube de praia do hotel Filha da Lua Eco Lodge, outra propriedade do grupo localizada na Praia das Minas. Lá, é possível participar de aulas diárias de ioga, assistir a sessões de cinema ao ar livre e desfrutar de um ambiente relaxante e mais próximo da energia vibrante de Pipa.

Viagem consciente

Para uma experiência ainda mais imersiva, o concierge do Sempre Vivo pode organizar um almoço especial na Fazenda Pachamama, uma área de 11 hectares de biodiversidade que abastece os restaurantes do grupo hoteleiro com produtos orgânicos e sustentáveis. O espaço também promove vivências enriquecedoras, como oficinas de compostagem, cultivo de hortas orgânicas e práticas de permacultura, proporcionando um contato profundo com a natureza e a sustentabilidade.