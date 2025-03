70 anos da Festa do Peão de Barretos: Ana Castela será empossada embaixadora em evento oficial Com show de Luan Pereira e convidados, festa oficial dá início às celebrações dos 70 anos do maior evento do gênero da América Latina... Cartão de Visita|Do R7 06/03/2025 - 16h26 (Atualizado em 06/03/2025 - 16h26 ) twitter

Com show de Luan Pereira e convidados, festa oficial dá início às celebrações dos 70 anos do maior evento do gênero da América Latina

A cantora Ana Castela será oficialmente empossada como embaixadora da 70a edição da Festa do Peão de Barretos em evento especial no dia 20 de março, no Villa Country, em São Paulo. O show principal da noite será do sertanejo Luan Pereira, que receberá no palco, além da participação da embaixadora, convidados especiais.

Entre os artistas já confirmados estão as duplas Maria Cecília & Rodolfo, Fiduma & Jeca e o cantor Loubet.

A posse da embaixadora Ana Castela contará também com a presença dos organizadores do evento barretense, que vão apresentar algumas das novidades dos 70 anos da maior Festa do Peão da América Latina, que acontece de 21 a 31 de agosto.

"A Ana Castela foi convidada e oficializada embaixadora ainda em agosto do ano passado, durante a última edição do Barretão. Agora faremos uma posse oficial no evento do Villa Country, que sempre marca os preparativos para Festa do Peão de Barretos. Também vamos apresentar algumas das novidades que teremos celebrando as sete décadas de história da Festa, em agosto", explica Jeronimo Luiz Muzetti, presidente de Os Independentes, associação organizadora da Festa.

A embaixadora

Um dos maiores fenômenos da música sertaneja atual, Ana Castela conquistou o público rapidamente, unindo diferentes gerações. O primeiro show da cantora na Festa foi em 2022. No ano seguinte, Ana Castela retornou ao evento como uma das principais atrações. Seu show na última edição, em 2024, foi um dos mais disputados, consolidando seu nome como um dos grandes destaques do evento.

Serviço:

Festa Oficial Barretos 70 Anos – Posse Embaixadora Ana Castela

Shows: Luan Pereira, Maria Cecília & Rodolfo, Fiduma & Jeca e Loubet

Data: 20 de março (quinta-feira)

Local: Villa Country (Av. Francisco Matarazzo, 774, Parque da Água Branca, São Paulo

Abertura da casa: 20h | Início do show: 23h

Classificação etária: 18 anos

Ingressos (1º lote):

Pista: R$ 50,00

Camarote Old Parr: R$ 120,00 (inteira e individual)

Camarote Brahma: R$ 350,00 (inteira e individual)

Privativo Old Parr: R$ 1.500,00

Bistrô Old Parr: R$ 700,00

Onde comprar:

Bilheterias do Villa Country: (quinta a domingo, das 20h às 23h)

Bilheterias do Espaço Unimed: (segunda a sábado, das 10h às 1

9h – exceto feriados)

Online: Ticket360

Formas de pagamento: Dinheiro, cartões de crédito e débito

Mais informações: www.villacountry.com.br | (11) 3868-5858