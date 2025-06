A poesia de Bráulio Bessa abre a 16ª Feira do Livro de São Joaquim da Barra Durante quatro dias, evento movimenta a cidade com shows de Sandra Sá, Gabriel Sater e Verônica Ferriani; palestras com Fabrício Carpinejar... Cartão de Visita|Do R7 25/06/2025 - 16h36 (Atualizado em 25/06/2025 - 16h36 ) twitter

Durante quatro dias, evento movimenta a cidade com shows de Sandra Sá, Gabriel Sater e Verônica Ferriani; palestras com Fabrício Carpinejar e Andréa Vermont, além de sessões de contação de histórias e espetáculos circenses. A feira acontece no Parque de Exposições Tancredo Neves, com entrada gratuita

O circuito de eventos literários segue movimentando a região de Ribeirão Preto. No próximo dia 25 de junho (quinta-feira), começa a 16ª Feira do Livro de São Joaquim da Barra (70 Km de Ribeirão Preto), que durante quatro dias oferece variada programação para todas as idades. Os eventos acontecem no espaço do Parque de Exposições Tancredo Neves (rua Pará, s/nº), com entrada e estacionamento gratuitos.

A abertura da feira, no dia 25 de junho, será às 19h, com homenagem à professora Maria Helena Machado Pires Ferreira, seguido de apresentação do quarteto de vozes Fabiano Lozano e da palestra literária “Poesia que transforma”, com o poeta e cordelista Bráulio Bessa. Nacionalmente conhecido por meio de vídeos de declamações com o objetivo de resgatar a tradicional literatura de cordel, o poeta também é criador do projeto nação Nordestina, que divulga a cultura do Nordeste na internet.

No dia 26 (quinta-feira), os destaques da agenda são a palestra literária “Transformação pelo afeto: que ninguém seja invisível ao seu lado”, com o jornalista e escritor Fabrício Carpinejar, às 19h30; e o show “ABCDário do Samba”, com a cantora Verônica Ferriani, às 20h45. A programação traz ainda sessões de Contação de Histórias com as companhias passarinho Contou e Bandaiá Arte; espetáculo circense com o grupo Circo da Veneta; oficina artística com Elson e Bete Sposito; e encontro de estudantes do projeto Combinando Palavras, com a escritora infantojuvenil Janaína Tokitaka.

A 16ª Feira do Livro de São Joaquim da Barra segue na sexta-feira (27) com programações infantis a partir das 8h no Espaço Infantil e no Palco Principal. À tarde acontece o espetáculo circense “Navegantes”, da trupe Rué La Companhia (14h30, palco principal); palestra literária “Professor - a coragem de cuidar de vidas”, com a psicanalista Andréa Vermont (19h30), doutora em Filosofia da Mente com enfoque em Neurociências; e show “Noites Pantaneiras”, com Gabriel Sater (20h45).

No sábado (28), além do espaço aberto durante o dia inteiro para visitas aos estandes livreiros, o último dia da festa literária terá encerramento musical com a apresentação do coral Canto da Alma, formado por alunos do Núcleo 2 da Academia Livre de Música e Artes de Ribeirão Preto, além de show com a cantora Sandra Sá.

Novidade

Pela primeira vez, a Feira do Livro de São Joaquim da Barra terá a presença do Ônibus Livro Vivo, espaço para troca e doação de livros. Essa atividade é permanente (confira os horários abaixo), com receptivo literário feito pela atriz e pedagoga Lorena Ramos e pelo ator e contador de histórias Evaristo Moura.

Realizada por meio de parceria entre a Prefeitura municipal e a Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, a Feira do Livro de São Joaquim da Barra espera receber entre cerca de 7 mil visitantes, de acordo com Cláudia Moraes Maito, assessora especial do Departamento Municipal de Cultura de São Joaquim. “Este ano, a feira cresceu em número de atividades oferecidas, incluindo o Ônibus Livro Vivo. A parceria com a Fundação do Livro e Leitura é um diferencial na formatação do evento.” Segundo Claudia, a Prefeitura sempre acredita que a edição atual será melhor que a anterior, crescendo e impactando a cidade tanto culturalmente quanto na esfera educacional, onde o reflexo do projeto Combinando Palavras é muito positivo. “Nossa expectativa é a melhor possível”, afirma.

Para Dulce Neves, presidente da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, a realização das feiras literárias regionais, ampliando o acesso aos livros, à literatura e à cultura, faz parte da missão da Fundação enquanto instituição fomentadora da formação de leitores. “É muito bom estarmos novamente em São Joaquim da Barra, contribuindo com o fortalecimento do vínculo com o livro e com a ampliação de horizontes”.

SERVIÇO

Programação - 16ª Feira do Livro de São Joaquim da Barra

25 de junho - quarta-feira

19h: Abertura oficial, com homenagem à professora Maria Helena Machado Pires Ferreira e apresentação do quarteto de vozes Fabiano Lozano

20h: Palestra literária “Poesia que transforma”, com Bráulio Bessa

26 de junho - quinta-feira

8h: Contação de História “Brincar de quê?”, com Passarinho Contou

8h e 13h: Apresentação circense “Quiçá”, com Circo da Veneta

9h30 e 14h30: Combinando Palavras, com Janaína Tokitaka

9h30 e 13h: Contação de História “Versos para passarinhos”, com Bandaiá Arte

10h15 | 14h | 15h: Oficina “Arte é sustentabilidade”, com Elson Sposito e Bete Sposito

19h30: Palestra literária “Transformação pelo afeto: que ninguém seja invisível ao seu lado”, com Fabrício Carpinejar

20h45: Show “ABCDário do Samba”, com Verônica Ferriani

Dia 27 de junho - sexta-feira

8h e 13h: Contação de História "Cantando Histórias - uma viagem musical", com Cia Renda de Lena

8h e 9h30: Teatro Infantil "Ondas brincantes", com G.U.T.E.

9h30 e 15h30: Contação de História "A fábula, o grilo e o leão", com Pernacoteca, a Biblioteca sobre Pernas

10h15, 14h e 15h - Oficina "Arte é sustentabilidade", com Elson Sposito e Bete Sposito

14h30: Espetáculo circense “Navegantes”, com Rué La Companhia

19h30: Palestra literária “Professor - a coragem de cuidar de vidas”, com Andréa Vermont

20h45: Show “Noites Pantaneiras”, com Gabriel Sater

Dia 28 de junho - sábado

9h: Apresentação das escolas e Academias de São Joaquim da Barra

14h: Intervenção artística “Histórias de BocaOuvido”, com Grupo A Panela

14h: Oficina “De Caderninhos”, com Aí tem Coisa

17h: Show infantil com Canto Kids

20h: Apresentação musical com coral Canto da Alma

20h30: Show com Sandra Sá

Programação Permanente

Ônibus Livro Vivo - espaço para doação e troca de livros

Receptivo literário com Lorena Ramos e Evaristo Moura

Dia 25 (quarta): 19h às 22h

Dias 26 e 27 (quinta e sexta): 8h às 22h

Dia 28 (sábado): 9h às 22h

Sobre a Fundação

A Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, responsável pela realização da Feira Internacional do Livro da cidade, hoje considerada a segunda maior feira a céu aberto do país e também por feiras em municípios do interior paulista. Com uma trajetória sólida, projeção nacional e agora internacional, a entidade estabeleceu sua experiência no setor cultural e, atualmente, além da feira, realiza muitos outros projetos ligados ao universo do livro e da leitura, com calendário de atividades durante todo o ano. A Fundação do Livro e Leitura se mantém com o apoio de mantenedores e patrocinadores, com recursos diretos e advindos das leis de incentivo, em especial do Pronac e do ProAc.