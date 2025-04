"A Visita da Velha Senhora" volta ao teatro CPA em nova temporada O Centro de Pesquisa em Artes (CPA) apresenta uma nova temporada do espetáculo A Visita da Velha Senhora, uma adaptação contemporânea... Cartão de Visita|Do R7 27/04/2025 - 16h00 (Atualizado em 27/04/2025 - 16h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Centro de Pesquisa em Artes (CPA) apresenta uma nova temporada do espetáculo A Visita da Velha Senhora, uma adaptação contemporânea da obra clássica de Friedrich Dürrenmatt (1921-1990)

Cartão de Visita - Entretenimento

Com direção e adaptação de Ronaldo Saad, a peça estará em cartaz de 16 de maio a 13 de junho, com sessões às sextas-feiras, sempre às 20h, no Teatro CPA, na Vila Mariana. A montagem é resultado do trabalho de um grupo de estudos formado em 2024 no CPA, que reuniu artistas e pesquisadores em torno da obra do autor suíço.

Um texto clássico com urgência contemporânea

Escrita em 1956, "A Visita da Velha Senhora" narra a história de Claire Zachanassian, uma bilionária que retorna ao decadente vilarejo de Güllen, agora em ruínas, com uma proposta que desafia os limites morais: ela oferece 1 bilhão de dólares à cidade, desde que alguém mate Alfred Schill, seu antigo amante que a abandonou grávida e a humilhou no passado.

‌



A proposta, inicialmente repudiada, começa a ganhar atenção à medida que o desejo por estabilidade financeira e a pressão social fazem a população considerar a oferta. A peça revela de maneira contundente como a integridade pode ser corroída diante da miséria e da tentação da riqueza.

“O que Dürrenmatt nos mostra é brutal: a ética pode ser frágil diante da pobreza, e o dinheiro tem o poder de compra até a consciência coletiva. Em tempos como os nossos, essa peça funciona como um espelho”, explica Ronaldo Saad.

‌



A direção de Ronaldo Saad segue a linha de seus outros trabalhos, como “O Auto da Compadecida” (em cartaz há sete anos) e “Sete Gatinhos”, apostando em uma encenação com poucos elementos visuais, em que o foco está na interpretação dos atores, na iluminação e no figurino.

Angela Schoendorfer, colaboradora de longa data do CPA, é responsável pelos figurinos e pela cenografia. Para este espetáculo, ela desenvolveu uma linguagem visual caracterizada por jeans rasgados e remendados, que transmitem uma identidade estética refletindo a degradação interna da cidade.

‌



“Quando pensamos em ‘A Visita da Velha Senhora’, pensamos numa cidade quebrada — não só financeira, mas moralmente. Quis traduzir essa decadência e essa tensão visualmente, por meio do figurino. Por isso, optei por vestir todos os personagens com jeans rasgados e remendados”, explica Angela. “O jeans é um tecido resistente, popular, cotidiano — mas aqui ele aparece desgastado, esfarrapado, costurado às pressas, como se cada roupa tivesse sua própria história de sobrevivência. É uma declaração silenciosa sobre como a miséria esgarça não apenas os tecidos, mas também a ética, a dignidade, a humanidade”, conclui a figurinista

A cenografia segue essa linha estética, com poucos objetos em cena e uma iluminação precisa, criada por Vinicius Nunes, que ajuda a construir atmosferas e acentuar as tensões morais presentes na trama.

A nova temporada da peça convida o público a refletir sobre os limites da ética diante da escassez, sobre como a ganância pode destruir vínculos sociais e sobre as concessões que fazemos para manter uma aparência de normalidade. A encenação não busca respostas fáceis, mas estimula questionamentos profundos e inquietantes.

SERVIÇO

Espetáculo: A Visita da Velha Senhora

De 16 de maio a 13 de junho de 2025

Horários: Sextas às 20h

Local: Teatro CPA – Rua Santa Cruz, 219 – Vila Mariana (100 metros do Metrô Santa Cruz)

Ingressos: R$ 60 (inteira) | R$ 30 (meia-entrada)

Ingressos antecipados (sem taxa): www.cpa.art.br/teatro

Classificação indicativa: 14 anos

Gênero: Drama

Duração: 80 minutos

Contato: WhatsApp CPA – (11) 9.5906-2493

FICHA TÉCNICA

Texto original: Friedrich Dürrenmatt

Adaptação e direção: Ronaldo Saad

Figurino e cenografia: Angela Schoendorfer

Elenco: Bia Poiani, Carla Shinabe, Célia Congilio, Denis Felix, Luciana Prosdocimi, Marco Canto Porto, Mateus Korb, Ronaldo Saad e Wagner Monthero

Desenho e operação de luz e som: Vinicius Nunes

Trilha sonora: Carla Shinabe, Marco Canto Porto e Ronaldo Saad

Comunicação visual e marketing: Agência CPA

Produção: Centro de Pesquisa em Artes

Fotos: José Rengifo