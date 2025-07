Aberto ao público, encontro de aeromodelismo “Voando nas Montanhas” promete encantar em Monte Verde Evento será nos dias 16 e 17 de agosto, terá apresentações de mais de 40 pilotos e simulador de voo para quem quiser experimentar sensação... Cartão de Visita|Do R7 25/07/2025 - 15h18 (Atualizado em 25/07/2025 - 15h18 ) twitter

Evento será nos dias 16 e 17 de agosto, terá apresentações de mais de 40 pilotos e simulador de voo para quem quiser experimentar sensação real de guiar uma aeronave

Cartão de Visita - Entretenimento

Uma das atrações do diversificado calendário esportivo de Monte Verde (MG) em 2025, o encontro de aeromodelismo “Voando nas Montanhas”, agendado para os dias 16 e 17 de agosto, promete encantar o público que marcar presença para prestigiá-lo. O evento já conta com a participação confirmada de mais de 40 pilotos, que irão colorir o céu do distrito de Camanducaia ao conduzirem, via controles remotos, diversos tipos de miniaturas de aeronaves, impulsionadas por motores elétricos, a jato e a combustão.

Realizada pela MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região) e pela AJA (Associação Jundiaiense de Aeromodelismo), a atração será promovida em uma área de ampla visibilidade, onde operava o antigo aeroporto do destino turístico do Sul de Minas, situado a 1.567 metros de altitude, fato que garante a vista panorâmica privilegiada das paisagens locais e é um atrativo a mais para quem for acompanhar de perto as performances com os aeromodelos.

E se engana quem pensa que o encontro será voltado apenas para os praticantes e entusiastas do aeromodelismo. Aberto para o público em geral, o evento oferecerá aos seus visitantes a oportunidade de experimentar, gratuitamente, um simulador de voo que proporciona a sensação realista de pilotar uma aeronave. Para completar, o Aerobala fará a alegria das crianças ao lançar docinhos durante a sua demonstração aérea. Já um outro diferencial para os presentes ainda não familiarizados com o mundo do aeromodelismo é o de poder conhecer detalhes sobre o funcionamento desses pequenos aviões.

“Fizemos uma postagem nas nossas redes sociais sobre a realização deste encontro e temos acompanhado uma ótima repercussão do público. E o evento tem tudo para atrair a Monte Verde muitas pessoas da nossa região e de diversas cidades próximas do interior de São Paulo, como Bragança Paulista, Jundiaí e Itatiba, que contam com um número crescente de praticantes e de amantes do aeromodelismo. Convidamos a todos para essa atração imperdível, nos dias 16 e 17 de agosto”, ressalta Rebecca Wagner, presidente da MOVE.

Como as atividades do “Voando nas Montanhas” ocorrerão em uma área aberta, a organização aconselha aos visitantes que levem óculos escuros, protetor solar e cadeira de camping, assim como recomenda que o público percorra a pé o trecho final do trajeto até o Altos de Monte Verde, nome da área do antigo aeroporto local. Para quem estiver na avenida Monte Verde, principal ponto de referência do centro do distrito, a indicação é entrar na esquina da Vila Europa e caminhar por aproximadamente 300 metros até o espaço onde será o encontro.

A programação dos dois dias de atividades do “Voando nas Montanhas” prevê a realização de demonstrações aéreas que começarão às 9h e só terminarão no horário do pôr do sol. O palco escolhido para as exibições dos aeromodelos ficou conhecido como o aeroporto mais alto do Brasil em seu período de operação por estar a mais de 1.500 metros de altitude, fato que também o faz ser considerado até hoje um ponto turístico de Monte Verde ao atrair visitantes interessados em desfrutar da bela visão panorâmica assegurada pela sua localização geográfica.

Serviço:

Evento: “Voando nas Montanhas – Encontro de Aeromodelismo”

Data: 16 e 17 de agosto de 2025

Horário: A partir das 9h

Local: Altos de Monte Verde (antigo aeroporto) – Rua do Aeroporto, 740 – Monte Verde, Camanducaia (MG)

Entrada: Gratuita