AFI lança o single "Behind the Clock" e anuncia novo álbum Silver Bleeds the Black Sun… marca o décimo segundo álbum do AFI e incluirá o single principal "Behind the Clock", que inaugura uma... Cartão de Visita|Do R7 06/08/2025 - 17h57

Escute aqui.

Silver Bleeds the Black Sun… marca o décimo segundo álbum do AFI e incluirá o single principal “Behind the Clock”, que inaugura uma nova e ousada era para a icônica banda. Junto ao novo single, o AFI também compartilhou o videoclipe da faixa, dirigido por Gilbert Trejo.

Falando sobre o vídeo de “Behind the Clock”, o diretor Trejo comenta: “Queríamos que o vídeo parecesse como se você estivesse vendo algo que não deveria. E, de certa forma, está – porque é assim que Davey escreve suas letras. Ele se expressa de forma tão aberta que você é levado para trás da cortina. É um mundo que a maioria dos artistas não ousa mostrar, até o âmago.”

Comentando sobre a experiência de trabalhar com Trejo, o vocalista Davey Havok afirma: “O vídeo de Gilbert sublimou a essência de ‘Behind the Clock’. Sua visão e expertise são inspiradoras. Trabalhar com ele foi um privilégio e uma alegria absoluta. Ele é um artista na forma mais pura.”

‌



Há mais de três décadas, o AFI permanece em constante reinvenção. A banda faz questão de evoluir a cada álbum – às vezes de maneira dramática – sem jamais se acomodar em um único gênero ou repousar sobre os louros de sua impressionante trajetória. Essa abordagem fez crescer sua base de fãs e, ao mesmo tempo, os desafiou com uma identidade sonora em constante mutação e propensa a mudanças inesperadas. Agora, com Silver Bleeds the Black Sun…, o AFI inicia mais um capítulo empolgante – e, desta vez, até eles próprios se surpreenderam.

O objetivo de Silver Bleeds the Black Sun… era criar um álbum com um único estado de espírito: algo etéreo e onírico –, e os integrantes da banda mergulharam de cabeça em influências que sempre fizeram parte do DNA sonoro do AFI, mas que agora ganham o protagonismo. O resultado é um disco que parece deslocado no tempo – ao mesmo tempo familiar e novo –, que se apoia em sonoridades clássicas reinterpretadas através de uma lente moderna. Silver Bleeds the Black Sun… é sombrio e de outro mundo, mas também grandioso e solene, mordaz e belo em medidas iguais – em outras palavras, é muito AFI, mas diferente de qualquer versão anterior da banda.

‌



Essa combinação de ousadia criativa, domínio refinado de influências e, acima de tudo, um senso inabalável de identidade é o que permitiu ao AFI permanecer relevante por mais de 30 anos, frequentemente liderando novas tendências musicais. Desde suas raízes como uma banda hardcore de colégio no início dos anos 1990 (Answer That and Stay Fashionable, Very Proud of Ya e Shut Your Mouth and Open Your Eyes), passando pela reinvenção como referência do punk melódico sombrio no fim da década (Black Sails in the Sunset e The Art of Drowning), o estrelato nos anos 2000 (Sing the Sorrow e Decemberunderground) e a fase camaleônica no rock alternativo (Crash Love, Burials, The Blood Album e Bodies), a banda sobreviveu e prosperou sendo fiel a si mesma – seja lá o que isso signifique.

Tracklist:

‌



1. The Bird of Prey

2. Behind the Clock

3. Holy Visions

4. Blasphemy & Excess

5. Spear of Truth

6. Ash Speck in a Green Eye

7. VOIDWARD, I BEND BACK

8. Marguerite

9. A World Unmade

10. Noneunderground