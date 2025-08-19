AFRA lança EP Casa Azul, um passeio solar que reinterpreta afetos e celebra recomeços Nova fase da artista celebra ancestralidade, maternidade, amor preto e vivências LGBTQIAP+ em produção independente que mistura MPB... Cartão de Visita|Do R7 19/08/2025 - 12h38 (Atualizado em 19/08/2025 - 12h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Nova fase da artista celebra ancestralidade, maternidade, amor preto e vivências LGBTQIAP+ em produção independente que mistura MPB, samba e afropop. Entre as faixas do disco, o clássico A Beleza É Você Menina, de Bebeto, ganha nova roupagem

Cartão de Visita - Entretenimento

Ouca aqui: https://youtu.be/VFf5ivcPVB8

Assista ao videoclipe: https://youtu.be/E9_Ha7xkv6A

Após um hiato de dois anos, AFRA retorna à cena com o lançamento de Casa Azul, EP autoral que acaba de chegar às plataformas digitais. O trabalho marca uma virada artística na trajetória da cantora, compositora e multiartista carioca, que ressurge com sonoridade amadurecida e produção 100% independente.

‌



Inspirado por um momento íntimo de recomeço — quando Afra voltou a morar na casa azul de sua mãe após uma separação -, o disco homenageia a força das mulheres pretas de sua família e os ciclos de cura que a ancestralidade permite. “Essa casa representa um refúgio. Só posso estar aqui hoje, conquistando o que conquistei, porque minha mãe, minha avó e minha bisavó vieram antes. Pra comunidade preta, ter esse lugar pra onde voltar ainda é um feito raro”, afirma.

Casa Azul foi concebido a partir de composições feitas por Afra ao violão e produzidas em colaboração com os músicos Mateus Latgé - da premiada banda Tereza e atualmente na produtora S de Samba - e Nixon Silva. A sonoridade do disco passeia com leveza entre o afropop, a MPB e o samba, com sotaque contemporâneo e influências de artistas como Liniker, Luedji Luna e Alabama Shakes. “É um passeio solar”, define Afra. “Um som que mais aquece do que queima.”

‌



A faixa de abertura, Fiz Um Samba é um hino ao amor preto e sapatão, narrando o encontro com sua ex-mulher. Já Tudo Vai Mudar é uma homenagem ao sobrinho da artista, que havia acabado de completar dois anos quando a faixa foi composta - e que hoje está prestes a fazer três. Só Pra Dizer traz uma abordagem mais contida e íntima, nascida do desejo de reafirmar o afeto mesmo em meio a conflitos. Com letra direta e melodia suave, a faixa transforma o “só” em um “muito” - um lembrete de que gestos simples também podem carregar profundidade e cuidado. Logo depois, A Beleza É Você Menina atualiza o clássico de Bebeto com uma leitura afetiva sobre autoimagem e autoestima de mulheres negras. O EP se encerra com a faixa-título, que presta tributo à mãe de AFRA - que também aparece no videoclipe, filmado ao amanhecer na praia do Leme, sob direção de Laís Dantas (banda Tuyo).

Na nova fase, Afra se reconhece como artista completa: “É um retorno com mais maturidade e profissionalismo. Hoje eu me vejo como a artista que sempre fui, mesmo antes de ter consciência disso.” Com mais de 150 mil reproduções no Spotify, a cantora segue expandindo sua trajetória de forma afetiva, política e musical.

‌



Nas próximas semanas, Casa Azul ganha ainda duas live sessions que serão lançadas no YouTube e no Instagram da artista.

Com passagens por festivais como Suburbia e UneVersos, onde dividiu palco com Letrux, Mulamba e Alice Güel, Afra surgiu na cena da nova MPB em 2019. Suas canções, que celebram o amor em suas diversas formas, já integraram trilhas de webséries como Esconderijo e Retorno de Saturno, somando elogios da crítica e centenas de milhares de plays nas plataformas digitais.