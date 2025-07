Africa Express lança novo álbum de estúdio “Africa Express presents… Bahidorá” Assista ao clipe de “DORHAN OULLHIN' (What The Heart Desires)” com participação de Imarhan e Damon Albarn Cartão de Visita|Do R7 12/07/2025 - 14h37 (Atualizado em 12/07/2025 - 14h37 ) twitter

Assista ao clipe de “DORHAN OULLHIN' (What The Heart Desires)” com participação de Imarhan e Damon Albarn - AQUI

Cartão de Visita - Entretenimento

Ouça o álbum, aqui

"...Um álbum que transborda energia e ideias."

THE SUN

"Essa coletânea vibrante capta o espírito da troca musical..."

‌



HI-FI CHOICE

"Uma lufada contínua de ar fresco na indústria musical global, o Africa Express é um coletivo que mantém a comunidade e a criatividade em seu núcleo."

‌



WONDERLAND

O novo álbum de estúdio do fenômeno musical globalmente aclamado Africa Express já está disponível digitalmente via World Circuit Records, com o lançamento físico previsto para a próxima semana, em 18 de julho de 2025. Ouça AQUI!

‌



Africa Express presents... Bahidorá foi gravado no México no ano passado e traz seis singles principais: o pop latino com vocais cheios de alma sobre uma batida de reggaeton em “Mi Lado”; a acelerada e intensa “Kuduro”; o deslumbrante dueto cinematográfico “Soledad”, cantado em espanhol por Damon Albarn e Luisa Almaguer; a relaxada e estilosa faixa de hip-hop “Otim Hop”; o poderoso e comovente hino místico aos ancestrais e antigos em “Invocation”; e a cantora e compositora mexicana Luisa Almaguer mais uma vez em “Hacernos Así”, uma meditação apaixonada e profundamente pessoal sobre ser uma pessoa trans em um mundo hostil.

O Africa Express foi às Américas pela primeira vez em 2024 para encabeçar o festival mexicano Bahidorá, em uma viagem que reuniu um grupo extraordinário de músicos, cantores e DJs de todo o mundo para ensaiar, se apresentar e compor novas músicas antes de um show épico de 5 horas às margens das antigas nascentes de Bahidorá. Depois, eles permaneceram no local para gravar juntos em estúdios improvisados, tendas e quartos de hotel. O resultado é esta notável coleção de 21 faixas — o sexto álbum do projeto e o primeiro desde Africa Express presents…Egoli, de 2019, gravado em Joanesburgo.

"Africa Express é transformador." - Camilo Lara, Mexican Institute of Sound

"Uma das melhores experiências musicais da minha vida… Africa Express é o maior presente." - Nick Zinner (The Yeah Yeah Yeahs)

“No Africa Express encontrei o espírito de uma família, uma troca mágica e uma experiência compartilhada com artistas especiais.” - Baba Sissoko

“A família Africa Express... Nós nos amamos e estamos sempre experimentando com novas músicas, algo que normalmente você nunca tem a chance de criar. Eu adoro esses desafios, desafiar a mim mesmo, trabalhar com outras pessoas, você sempre aprende com essas experiências, aprende muito.” - Fatoumata Diawara

“Africa Express foi e será um dos momentos mais marcantes da minha vida. É realmente impossível expressar toda a gratidão que sinto por fazer parte. AE é um exemplo do que é possível no mundo.” - Joan As Police Woman

“Luisa Almaguer possui uma das vozes mais únicas e encantadoras que já ouvi.” - Damon Albarn

Um álbum como nenhum outro, Africa Express presents... Bahidorá é uma viagem sonora alegre e surpreendente que destila a alegria de uma aventura musical no México em 21 canções extraordinárias, perfeitas para os nossos tempos. Com artistas de quatro continentes, mas com raízes firmemente plantadas no México, o álbum entrelaça ricas tradições musicais que vão da cumbia, hip-hop e kuduro até o soul, salsa e o pop mais doce.

Africa Express é uma aventura e uma jornada, sempre evoluindo e explorando novos limites musicais. Baseia-se no respeito e busca promover um conceito simples: que os seres humanos são mais fortes quando colaboramos, quando nos comunicamos abertamente e quando aceitamos que todos temos algo a dizer. Trata-se de derrubar barreiras com artistas de diferentes nações, gêneros, gerações e estilos musicais, unindo forças em uma demonstração de unidade. A ideia é perfeitamente expressa pelo ecletismo, espírito e sons de Africa Express presents… Bahidorá.

O Africa Express esteve em turnê neste mês com uma sequência impressionante de shows ao vivo pela Europa, passando pelo Festival de Roskilde, Budapeste, Roma, Hamburgo, uma apresentação principal no Festival Pohoda, na Eslováquia, e uma apresentação final hoje no Festival Cruïlla, em Barcelona!

Africa Express presents... Bahidorá - Tracklist:

1. Soledad ft. Damon Albarn, Luisa Almaguer, Nick Zinner, Seye Adelekan, Joan As

Police Woman, Mexican Institute of Sound

2. Otim Hop ft. Otim Alpha, Bootie Brown, K.O.G., Tom Excell

3. Mi Lado ft. Alansito Vega, Poté, Mare Advertencia

4. Seya ft. Onipa, Fatoumata Diawara, Abou Diarra, Mélissa Hié, Ophélia Hié

5. Tayhana ft. Tayhana, Otim Alpha, La Bruja de Texcoco

6. Kuduro ft. Fatoumata Diawara, Moonchild Sanelly, Tom Excell

7. Defiant Ones ft. Son Rompe Pera, M.anifest, Ophélia Hié, Mélissa Hié, Mexican

Institute of Sound

8. Raise A Glass ft Django Django, Mare Advertencia, Seye Adelekan

9. Ofrenda de Sangre ft. Luisa Almaguer, Mare Advertencia, Alansito Vega

10. Chucha ft. Son Rompe Pera, Joan As Police Woman, Otim Alpha, Abou Diarra, Ophélia

Hié, Mélissa Hié, Mexican Institute of Sound

11. Quisiera ft. Luisa Almaguer, Alansito Vega, Nick Zinner, Joan As Police Woman

12. The Sky Above You ft. Seye Adelekan, Luisa Almaguer, Joan As Police Woman, Nick

Zinner, Imarhan, Damon Albarn

13. Dorhan Oullhin (What The Heart Desires) ft. Imarhan, Damon Albarn

14. El Niño ft. Eme Malafe, Los Pream, Mélissa Hié, Ophélia Hié, Joan As Police Woman,

Marco Carrion, Alansito Vega

15. Invocation ft. Onipa, Jupiter Bokondji, Otim Alpha, Damon Albarn, Joan As Police

Woman

16. Hacernos Así ft. Luisa Almaguer, Damon Albarn, Seye Adelekan, Nick Zinner, Joan As

Police Woman, Mexican Institute of Sound

17. Frenemies ft. Hak Baker, Bonobo, Damon Albarn, Otim Alpha, Mélissa Hié, Ophélia Hié

18. Kelegusta ft. Tayhana, Otim Alpha, La Bruja de Texcoco

19. El Diablo y La Bruja ft. La Bruja de Texcoco, Los Pream

20. Pánico (Cuelga al DJ) ft. Mexican Institue of Sound, Damon Albarn, Los Pream, Nick

Zinner, Montana Kinunu Ntunu

21. Adios Amigos ft. Baba Sissoko, Luisa Almaguer, Joan As Police Woman, Abou Diarra,

Mélissa Hié, Ophélia Hié, Yendé Balamba

Africa Express Presents… Bahidorá estará disponível nos seguintes formatos: digital (já disponível); CD duplo; e vinil duplo gatefold, disponível a partir de 18 de julho. Encomende aqui.

A lista completa dos artistas presentes no álbum (biografias dos artistas neste link AQUI):

Abou Diarra - Alansito Vega - Baba Sissoko – Bonobo - Bootie Brown - Damon Albarn - Django Django - Eme MalaFe - Fatoumata Diawara - Hak Baker – Imarhan - Joan As Police Woman - Jupiter & Okwess - K.O.G. - La Bruja de Texcoco - Los Pream - Luisa Almaguer - M.anifest - Mare Advertencia - Mélissa Hié - Mexican Institute of Sound - Moonchild Sanelly - Nick Zinner (Yeah Yeah Yeahs) – Onipa - Ophélia Hié - Otim Alpha - Poté - Seye Adelekan - Son Rompe Pera - Tayhana - Tom Excell

SOBRE AFRICA EXPRESS

O Africa Express começou em 2006, no Mali, conectando estrelas locais como Toumani Diabaté, Bassekou Kouyaté e Amadou & Mariam com artistas visitantes, incluindo Martha Wainwright, Fatboy Slim e o cofundador Damon Albarn. Hoje é um projeto conhecido mundialmente — mas nunca perde sua capacidade de surpreender, seja ao vivo ou em gravação. Já convidou artistas ocidentais para países como República Democrática do Congo, Etiópia e Mali; organizou concertos colaborativos de até sete horas, de Liverpool a Lagos; levou um trem cheio de músicos por toda a Grã-Bretanha para marcar as Olimpíadas de Londres; reformou uma orquestra síria dividida pela guerra civil; e gravou a primeira interpretação africana do clássico minimalista In C, de Terry Riley. Entre os artistas participantes estão Baaba Maal, Blur, Charli XCX, Faia Younan, Femi Kuti, Flea, Franz Ferdinand, Kano, Oumou Sangaré, Paul McCartney, Paul Weller, Rachid Taha, Rokia Traoré e Tony Allen, entre muitos outros.

