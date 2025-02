Agnes Nunes apresenta o show “O Amor e Suas Variáveis” no Cine Joia A cantora Mari Froes será a artista responsável pela apresentação de abertura; os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos no... Cartão de Visita|Do R7 15/01/2025 - 14h46 (Atualizado em 15/01/2025 - 14h46 ) twitter

A cantora Mari Froes será a artista responsável pela apresentação de abertura; os ingressos estão à venda e podem ser adquiridos no site do Cine Joia

A cantora Agnes Nunes retorna a São Paulo para apresentar o show “O Amor e Suas Variáveis”. A artista vai subir ao palco do Cine Joia (Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade – São Paulo/SP) no sábado, 01 de fevereiro. Mari Froes será a responsável pelo show de abertura da noite. Os ingressos para o evento estão à venda e podem ser adquiridos no site do Cine Joia. Os portões da casa abrem às 22h.

“O Amor e Suas Variáveis” é o segundo álbum de estúdio da carreira de Agnes Nunes, lançado em 2024, e o sucessor de “Menina Mulher”. O título do álbum também dá nome à atual turnê da artista. Com 10 faixas, o projeto é composto pelas músicas “Amor É Bom Quando Tem Chama”, “Coração Marruá”, “22:22”, “Nesse Quintal”, “Bobagem Amor”, “As Ruas Não Te Amaram Como Eu”, “(A)Maré”, “De Boa”, “Gente Falsa” e “Morrer Brincando de Amor”.

A artista vai apresentar no palco do Cine Joia um repertório com as músicas do atual álbum e também canções de seus projetos anteriores. “Estou muito feliz de começar o ano cantando em São Paulo em um lugar tão especial e icônico para a cidade. Além de saber que a nossa incrível Mari Froes vai fazer a abertura desta noite que será tão linda e muito especial. Vai ter muita música! Estou levando um repertório muito bonito misturando algumas canções do álbum “O Amor e Suas Variáveis”, meu trabalho mais recente, e interpretações de músicas que são icônicas. Sei que a galera vai gostar muito e espero que seja uma noite bonita, cheia de amor e muita música. Espero vocês de coração aberto, sempre!”, diz Agnes Nunes.

No álbum “O Amor e Suas Variáveis”, Agnes transita entre a MPB e o R&B Brasileiro. Ele conta as fases de um amor segundo experiências, ponto de vista e sentimentos de Agnes – divididos em três fases: paixão, desilusão e superação. Em “22:22”, a cantora conta, com sua voz doce, sobre uma superstição comum de fazer um desejo quando vemos o relógio marcar horas iguais. Neste caso, o desejo seria estar próximo a alguém especial. No entanto, quando essa necessidade de proximidade não é atendida, surge a saudade, um sentimento profundo de falta da pessoa amada. Enquanto isso, “Gente Falsa”, Agnes discute a traição e as falsidades dentro de um relacionamento. Ao longo das letras do álbum, a cantora denuncia pessoas que mostram uma faceta e escondem intenções diferentes – comportamento que fere o parceiro. Com produção do 3L, Jeff, Serour e Thulio Teixeira, “O Amor e Suas Variáveis” posiciona Agnes como um nome de destaque dentro R&B brasileiro e da nova MPB.

Sobre Agnes Nunes

Um dos grandes destaques da música brasileira na atualidade, Agnes Nunes transita entre gêneros musicais como a MPB, o forró e o blues. A artista tem como inspiração nomes como Aretha Franklin, Elza Soares, Nina Simone, Jorge Ben, Queen e Mayra Andrade. Autodidata, foi aos 12 anos que Agnes ganhou um teclado de sua mãe e aprendeu a tocar e a cantar sozinha. Com 14 anos, começou a lançar vídeos na internet e, em pouco tempo, chamou atenção de nomes como Caetano Veloso, Lázaro Ramos, dentre outros artistas que compartilharam suas músicas. Em 2022, lançou seu primeiro álbum, “Menina Mulher”.

Agnes Nunes nasceu em Feira de Santana, na Bahia, mas se mudou para a Paraíba quando ainda era criança. Morou no sertão, desenvolveu os seus primeiros trabalhos musicais em Campina Grande e hoje vive entre São Paulo e Rio de Janeiro. A sua voz encantadora, o sotaque irresistível, e a forma característica de falar, fazem das atuações de Agnes um encontro entre amigos e uma visita por todos os lugares por onde passou.

Sobre Mari Froes

Bebendo na fonte da MPB, Mari Fróes carrega uma identidade singular ao transitar pelos ritmos brasileiros com sensibilidade e perspicácia. Nascida em Goiânia, Goiás, Mari começou a chamar a atenção do público em 2019, quando iniciou a publicação de vídeos de suas interpretações de músicas populares no YouTube e em outras plataformas de mídia social. No mesmo ano, lançou os dois primeiros singles de sua carreira, "Moça" e "Rosa e Laranja". Em 2020, estreou com seu primeiro EP, “Nebulosa”. “Mais uma canção pra você”, single lançado em 2021, com inspirações no samba, possui clipe com mais de 618 mil visualizações.

Serviço

Agnes Nunes no Cine Joia

Data: 01/02, sábado

Horário: 22h (abertura da casa)

Local: Cine Joia (Praça Carlos Gomes, 82, Liberdade – São Paulo/SP)

Atrações: Agnes Nunes e Mari Froes

Classificação: 18 anos

Ingressos: Link