Águas de Lindóia (SP) se destaca como destino de inverno na Serra da Mantiqueira

Águas de Lindóia - Morro do Cruzeiro - Águas e Flores Paulista André Rosa

Enquanto destinos como Campos do Jordão e Monte Verde seguem como escolhas tradicionais para o inverno na Serra da Mantiqueira, Águas de Lindóia desponta como uma alternativa encantadora para quem busca clima ameno, tranquilidade e uma experiência completa de bem-estar na região.

Reconhecida como a Capital Termal do Brasil, a cidade oferece águas com propriedades terapêuticas, atrações para todas as idades e uma infraestrutura acolhedora, que é ideal para famílias em busca de conforto e lazer.

A programação cultural da cidade também se intensifica durante a temporada de inverno, com destaque para o já tradicional Festival de Inverno de Águas de Lindóia, previsto para começar no dia 7 de julho. O evento, consolidado no calendário turístico da região, reúne shows, gastronomia típica e atividades para toda a família, complementando a experiência serrana com música e entretenimento.

Localizada a apenas duas horas da capital paulista, a estância hidromineral alia o charme do interior ao cenário serrano, com temperaturas amenas no outono e inverno — que variam entre 10ºC e 20ºC —, perfeitas para aproveitar o clima frio. Entre os principais atrativos, destaca-se o Balneário Municipal, que oferece banhos em águas termais reconhecidas por seus benefícios à saúde. A cidade também conta com diversas opções de compras, gastronomia e passeios em meio à natureza.

Hotel Monte Real: conforto e lazer no coração de Águas de Lindóia

Localizado no centro da cidade, o Hotel Monte Real é uma das principais opções de hospedagem para famílias que visitam Águas de Lindóia. Com infraestrutura completa, o hotel conta com nove piscinas - sendo seis tropicais e três aquecidas e cobertas -, hidromassagem, quatro saunas, quadras esportivas e brinquedoteca, garantindo lazer em qualquer época do ano.

A estrutura ainda inclui quadras de vôlei, basquete, futebol de salão, tênis, squash, academia ao ar livre, playground e salões de jogos. Estacionamento coberto e Wi-Fi gratuito em todas as áreas completam os serviços disponíveis aos hóspedes.

A gastronomia é outro ponto alto da experiência. O Restaurante Cristal oferece buffet com cardápios variados, incluindo saladas, pratos quentes e sobremesas. Já o Pub Inglês proporciona um ambiente descontraído para drinks e cafés em boa companhia.

Com 243 apartamentos distribuídos em três torres, todas as acomodações contam com piso laminado antialérgico, Wi-Fi, ar-condicionado, frigobar e amenities. A localização privilegiada, em frente à Praça Adhemar de Barros, projetada por Burle Marx, permite fácil acesso a passeios, lojas de artesanato e produtos regionais, como queijos e doces típicos.

Por que escolher Águas de Lindóia?

Com clima agradável, atmosfera acolhedora e uma excelente infraestrutura, Águas de Lindóia se firma como um destino versátil, ideal para quem busca bem-estar, lazer e cultura. Com águas termais reconhecidas, uma opção de hospedagem completa como o Hotel Monte Real e proximidade com São Paulo, a cidade é a escolha perfeita para quem deseja fugir do óbvio sem abrir mão do conforto e da qualidade.

Para mais informações e reservas, acesse: montereal.com.br