"A World Where the Sun Never Rises" de Aimer & "Shine in the Cruel Night" de LiSA já estão disponíveis para download e streaming em todas as plataformas digitais ao redor do mundo

Baseado no popular mangá de Koyoharu Gotoge, com mais de 220 milhões de cópias dos volumes 1–23 publicados pela Jump Comics (Shueisha) em circulação, a adaptação em anime de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, produzida pelo renomado estúdio ufotable, lançou sua mais nova sequência em filme no Japão no dia 18 de julho, gerando imediatamente um fenômeno cultural.

Duas artistas que já haviam interpretado músicas-tema para o anime retornam para este capítulo: Aimer e LiSA assinam os temas duplos do filme Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle (Primeiro Filme), lançado nos cinemas japoneses em 18 de julho. As duas faixas já estão disponíveis para download e streaming em todas as plataformas digitais ao redor do mundo.

“A World Where the Sun Never Rises”, de Aimer, tem letra de Hikaru Kondo (diretor geral da ufotable), composição e arranjo de Go Shiina, compositor da trilha sonora do anime. A faixa entrega uma atmosfera grandiosa e emotiva, unindo a voz única de Aimer a um arranjo orquestral rico.

“Shine in the Cruel Night”, de LiSA, foi escrita e composta por Yuki Kajiura, que também assina parte da trilha sonora da série. A música marca o aguardado reencontro entre LiSA e Kajiura, parceria que já rendeu sucessos anteriores. O resultado é uma canção poderosa que traduz toda a profundidade emocional do filme.

As artes de capa dos lançamentos digitais trazem ilustrações inéditas dos personagens criadas especialmente para acompanhar cada música:

Aimer: capa com a personagem Shinobu Kocho (胡蝶しのぶ)

LiSA: capa com o personagem Giyu Tomioka (冨岡義勇)

Ambos os singles completos (EPs) — com as faixas principais e suas versões instrumentais — serão lançados na quarta-feira, 23 de julho de 2025.

■ Informações das Músicas

Aimer – “太陽が昇らない世界 - A World Where the Sun Never Rises”

Disponível em todas as plataformas digitais!

https://Aimer.lnk.to/ AWorldWheretheSunNeverRises

Lançamento do EP completo: 23 de julho de 2025 (quarta-feira)

Faixas:

01. A World Where the Sun Never Rises

(Letra: Hikaru Kondo (ufotable) / Composição: Go Shiina / Arranjo: Go Shiina, Yukiko Miyano)

02. A World Where the Sun Never Rises – Instrumental-

LiSA – “残酷な夜に輝け - Shine in the Cruel Night”

Disponível em todas as plataformas digitais!

https://LiSA.lnk.to/ ShineintheCruelNight

Lançamento do EP completo: 23 de julho de 2025 (quarta-feira)

Faixas:

01. Shine in the Cruel Night

(Letra, composição e arranjo: Yuki Kajiura)

02. Shine in the Cruel Night – Instrumental-

■ Informações do Anime

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle é a mais nova sequência cinematográfica da aclamada série de anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, com obra original de Koyoharu Gotouge e produção da ufotable. Este arco marca a batalha final da história e será dividido em três filmes — o primeiro foi lançado no Japão em 18 de julho de 2025, com datas internacionais a serem anunciadas.

©Koyoharu Gotoge / SHUEISHA, Aniplex, ufotable

Sinopse:

Para derrotar Muzan Kibutsuji — o primeiro e mais poderoso dos demônios — o Corpo de Exterminadores se reúne na propriedade dos Ubuyashiki. Um ataque surpresa e sacrificial do líder "Oyakata-sama" desencadeia um confronto total, que se revela uma armadilha. Todos os caçadores são transportados à força para o Castelo do Infinito, fortaleza dos demônios, onde começa uma guerra sem precedentes!

Trailer japonês: https://youtu.be/rzXxaJ4fOcc? si=EIyZ70GgL5BzZYfO

Trailer inglês: https://youtu.be/6utnO6bdKJY? si=hEJGyjfbHNw0xBjH

Trailer EUA: https://youtu.be/rDDxPpzXFhM? si=LmG9D9uDztL6OLzA

Site oficial: https://kimetsu.com/anime/ mugenjyohen_movie/

■ Sobre Aimer

Cantora japonesa, Aimer perdeu temporariamente a voz aos 15 anos por esforço vocal excessivo, o que contribuiu para o timbre rouco e doce que se tornou sua marca registrada. Estreou com o single “Rokutosei no yoru” em 2011. Seu 4º álbum, “daydream” (2016), foi sucesso de vendas no iTunes Japão. Em 2019, atingiu o topo da Oricon com o single triplo “I beg you / hanabiratachinomarch / Sailing”.

Seu maior sucesso, “Zankyosanka” — tema de abertura da 2ª temporada de Demon Slayer — foi o nº1 por 7 semanas consecutivas na Billboard Japan Hot 100 e venceu o Japan Record Award Especial em 2022. A música também integra seu álbum “Open α Door” (2023)

STREAM Aimer

Spotify | Apple Music | Amazon Music | YouTube

FOLLOW Aimer

Official Website | X (Twitter) | Instagram | Weibo

■ Sobre LiSA

Conhecida como a "Heroína do Rock Japonês", LiSA conquistou o público com performances enérgicas e hits que transcendem o universo dos animes. Ficou famosa em 2010 com “Angel Beats!” e consolidou sua carreira com temas para Fate/Zero, Sword Art Online, My Hero Academia e especialmente Demon Slayer — com os hinos “Gurenge” e “homura”. Essa última alcançou posições históricas nos charts globais da Apple Music e Billboard.

Com shows esgotados em arenas como Nippon Budokan e Saitama Super Arena, ela também tem presença forte fora do Japão, com turnês pela Ásia, EUA, México e mais. Em 2025, LiSA realiza sua primeira turnê pela América do Norte!

STREAM LiSA

Spotify | Apple Music | Amazon Music | YouTube

FOLLOW LiSA

Official Website | Facebook | X (Twitter) | Instagram | TikTok | Weibo