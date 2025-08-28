ALÊ e Altafonte Brasil celebram contrato e artista dá novo passo em carreira musical
Single “Espaço Sideral” traz nomes de peso: Th4i (Luísa Sonza) na produção e Matheus Braz (Beyonce) na mixagem e masterização
De olho em potencializar o alcance de sua música, ampliar a distribuição de seus lançamentos e consolidar seu nome no cenário nacional, o cantor e compositor ALÊ acaba de firmar uma parceria com a Altafonte, marcando, com isso, um novo e promissor capítulo em sua trajetória.
O artista comemorou nos últimos dias, a assinatura do acordo firmado com a A&R da companhia, Monica Brandão, e o seu presidente, Alex Schiavo, e, sobretudo, o lançamento do single “Espaço Sideral”, o primeiro de muitos a serem lançados pela Altafonte.
“Tem muito de mim em ‘Espaço Sideral’, sabe? Não por acaso, ela quase se chamou ‘Tema da Minha Vida’. Por refletir a minha carência e a minha vontade incontrolável de amar, afinal, eu sou um cara que sempre se entregou e continua se entregando muito pras pessoas, pras paixões e pras relações”, diz ALÊ.
Produzida por Th4i (Nome por trás dos trabalhos de Luísa Sonza, Kevin O Chris, Pocah e Rebecca, dentre outros) e mixada e masterizada por Matheus Braz (Vencedor do último Grammy com ninguém menos que Beyonce), a música traduz a pluralidade artística de ALÊ percebida no encontro da batida potente do funk carioca com a harmonia sofisticada da bossa nova e a melodia chiclete do pop.
“Apesar de biográfica, essa letra foi escrita a algumas mãos. Ao meu lado, dentre outros nomes, estiveram Jenni Mosello, compositora que coleciona indicações ao Grammy Latino, e King, outra grande artista nominada ao Grammy, autora de muitas das músicas do último álbum da Iza”, diz ALÊ, creditando parte de seus parceiros na composição.
Com versos que criam uma atmosfera cósmica na qual cada nota é um convite a flutuar, ela promete novamente levá-lo ao topo do dial, feito conquistado no ano passado, graças ao sucesso de “Bailar”, seu primeiro hit.
Programada para estrear às 0h01 do dia 28 de agosto, quinta-feira, em todas as plataformas digitais e na programação da rádio carioca Mix FM, “Espaço Sideral” também poderá ser vista no YouTube, nas mesmas data e hora, por meio do belo visualizer dirigido por Pietro Godinho.
Confira a letra de “Espaço Sideral”:
Alexandre Sendas (ALÊ) / Jenner Melo / André Leonardo / Gabriel Nandes
Talita Zioli / Cinthya Ribeiro dos Santos (KING) / Victor Hugo Narcizo Mendes (JAMÉ)
Mesmo rolê, só muda o bar
O drink de sempre
Pra relaxar
E do naaada
A gente se olhou, chamei pra sentar
A boca secou pra depois molhar
Lá em casa
Horas e horas de love zero pudor
No meio do frio, cê trouxe calor
Me pegou de jeito e bateu na ferida
Bem-vindo ao resto das nossas vidas
Eu já te amo sem querer
Te namorei sem você saber
E esse beijo que arrepiou meu braço
Me levou pro espaço sideral
É um acidente emocional
E na minha vida isso já é normal
Cê Ralou da minha vida tão fácil
Me deixou no espaço sideral
Tô nas alturas pode ver
Me falta ar de imaginar
La pela lua eu e você
Os astros vão testemunhar
Eu já te amo sem querer
Te namorei sem você saber
E esse beijo que arrepiou meu braço
Me levou pro espaço sideral
É um acidente emocional
E na minha vida isso já é normal
Cê Ralou da minha vida tão fácil
Me jogou no espaço sideral
